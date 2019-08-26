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緋紅女巫影集曬首波海報…陰影成亮點！　網一看瘋猜「汪達黑化」

記者劉宛欣／綜合報導

迪士尼宣佈即將拍攝未有獨立電影的漫威角色影集，並在自家的串流影音平台「Disney+」上推出，包含《緋紅女巫及幻視》、《獵鷹和酷寒戰士》、《洛基》等。今（26日）日公開《緋紅女巫及幻視》海報，立即引起影迷瘋狂猜測「緋紅女巫將黑化」。

▲《緋紅女巫與幻視》獨立影集將於2021年推出。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲《緋紅女巫與幻視》獨立影集將9月21日開拍。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

《緋紅女巫及幻視》影集將在9月21日開拍，而迪士尼D23博覽會目前正在進行中，陸續釋出相關資訊，最新公開的海報可看到，緋紅女巫及幻視坐在沙發上幸福地牽手，不過身後牆壁上兩人的影子，可以明顯看到緋紅女巫在漫畫裡的頭飾造型，而幻視額頭則疑似仍鑲有心靈寶石。在《復仇者聯盟4：終局之戰》電影裡，所有無限寶石已遭反派薩諾斯破壞，因此引發影迷猜測《緋紅女巫及幻視》描述的生活，其實是緋紅女巫的「幻想」。

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▲《緋紅女巫與幻視》首波劇照。（圖／翻攝自推特／Andy Park）

▲《緋紅女巫與幻視》曬首波海報。（圖／翻攝自推特／Andy Park）

此外，片名有異於《獵鷹與酷寒戰士》 （Falcon and Winter Soldier），兩個英雄名字中間有「and」，《緋紅女巫及幻視》的原文名為「WandaVision」，有一說法是二人終成眷屬，緋紅女巫「冠了幻視的姓」。另一種猜測，「Vision」真的是指一種「幻視」，而緋紅女巫有激發幻視產生，甚至修改現實的能力，整部影集可能描述的是緋紅女巫「造出的現實」。

▲伊莉莎白歐森飾演緋紅女巫。（圖／翻攝自IG／伊莉莎白歐森）

▲伊莉莎白歐森飾演緋紅女巫。（圖／翻攝自IG／伊莉莎白歐森）

飾演幻視的保羅貝特尼在採訪中表示此影集：「一開始像是美式情景喜劇，然後慢慢變成一個混亂瘋狂的世界，最後在一個史詩型的漫威電影中結束。」

由於緋紅女巫將在電影《奇異博士2》出場，引發網友再度猜測影集前半段，她與幻視過上短暫幸福生活，在發現一切只是「造出來的」之後崩潰，甚至「黑化」，最後在電影中與昔日戰友奇異博士成為敵人。

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