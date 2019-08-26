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容祖兒陷不倫小三疑雲　睡夢中被嚇醒...堅定給出回應了！

記者蔡琛儀／台北報導

香港天后容祖兒今天被傳出她疑似勾搭上歌手王菀之的已婚小叔、擔任餐廳高層的Gavin So，稍早她剛起床，並透過經紀人回應：「還沒睡醒就嚇醒啦！」更解釋：「Gavin是我其中一個兄弟，真是不好意思，又拖另外一位兄弟下水，我們都是一班朋友一起玩的。」更斬釘截鐵地強調：「我們絕對沒發展的機會！」

▲▼ 容祖兒,黎明。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒昨晚完成第19場紅館演唱會，就被爆出緋聞。（圖／英皇娛樂提供）

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▲▼ 容祖兒,黎明。（圖／英皇娛樂提供）

她自從今年初宣布和交往六年的劉浩龍分手後，感情狀態一直備受關注，對此她也表示：「感謝大家，知道大家對我的感情沒著落都好緊張，但我有好消息，一定會告訴大家的，正如我演唱會所講，我現在是single（單身），絕對開放歡迎大家有好對象介紹給我。」她昨也在慶功宴上大方徵友：「大門已經洞開，歡迎大家來訪！」至於擇偶條件，她豪氣說：「沒有條件！只要愛我就行了！」

而她昨晚演唱會最終場，邀請到香港「四大天王」之一的黎明擔任嘉賓，等於她這次演出，除了郭富城，其他三位都邀請到了，兩人還合唱起《夏日傾情》；容祖兒說，年初和黎明在餐廳相遇，她馬上開口邀請對方當嘉賓，而黎明昨唱完後，看了手錶說：「現在是10點52分，有兩個創舉。第一，通常10點半我就走啦，第二，10點半通常已經陪女兒睡覺了。容祖兒則頻喊：「我可不可以抱一下你、牽住你呀？」黎明幽默回：「聊一下可以，但聊天的時候可以不牽嗎？我要空著手牽女兒。」

▲▼ 容祖兒,黎明。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒開心邀到偶像黎明擔任演唱會嘉賓。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒,黎明。（圖／英皇娛樂提供）

容祖兒在慶功宴上開心表示，沒想到自己能夠完成這場演場會，被問到邀請到很多兒時偶像作嘉賓，是否公器私用？她笑說：「不要這樣說，現在不用要等到何年何月呢？雖然我邀請他們但也要他們都肯來才行，很感謝哥哥們的寵愛！」由於她第一場就遇到機械故障問題，憶起此事她說：「當時工作人員跟我講『你不要放棄，等學友來到他一定會支持你！』當我看見學友哥那瞬間，所有的壓力都瞬間消失，很謝謝學友哥！一定要請他吃飯！」

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