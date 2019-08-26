記者林彥君／台北報導



17直播節目《David’s Angels》最新一集進行了「農曆七月鬼故事大賽」，元培醫事科技大學護理系之花Brisa關芯，在節目中自爆平時非常懶惰，棉被髒了索性放在地上，長達半年不蓋棉被睡覺，關芯還曾游泳完不洗放在密封塑膠袋內的濕泳衣和濕毛巾，一個月後才發現泳衣和毛巾長出超大香菇。

▲Brisa關芯自爆超懶惰 。（圖／David`s Angels提供）

主持群看到照片驚嘆連連，嘻小瓜笑說：「我覺得香菇要長到這麼大朵不容易耶，你家好適合種香菇，還是你要開個香菇場？說不定妳以後另一個身分就是香菇場的大老闆。」

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▲Brisa關芯的泳衣長香菇 。（圖／David`s Angels提供）



小賴說自己和家族成員很多都有靈異體質，他說自己表姊小時候和他們一起出遊，在彰化一處池塘落水被鬼附身想借屍還魂的故事。小賴說表姊這些年陸續有自殘行為令家人擔心，現在變得情緒很歇斯底里，常會沒來由地情緒爆走，靈媒直播主卓里說：「因為那不是她自己，她會不穩定是因為她還有一部分在別的地方，你要把她帶回來，她可能被扣住了，因為那些東西是很難去殺你的，它要讓你自己去自殺，所以它要扣住你一個部分讓你沒辦法控制你自己啊！」讓現場聽完直說：「好可怕喔！」

