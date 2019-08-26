李玟降臨《聲林2》　竟自豪是「黃金獵犬」...這點最厲害

記者蔡琛儀／台北報導

大型選秀節目《聲林之王2》於上週盛大開播，除了導師蕭敬騰（老蕭）、林宥嘉，本季飛行導師咖數也是一個比一個大，除了早先公開的陶晶瑩、周湯豪、劉雋，今天再度公開國際天后李玟（Coco）也是新一位飛行導師。

▲▼ 李玟笑說覺得自己是老虎、兔子和狗的結合體。（圖／記者徐文彬攝）

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她笑說覺得自己是老虎、兔子和狗的結合體，「我希望有老虎的爆發力、兔子的心、狗狗的話，是因為我喜歡狗狗。」她自傲表示：「如果我是狗狗，我一定是金毛的黃金獵犬，因為每次家人不見什麼，永遠都叫我去找，都是我找到，黃金獵犬最厲害就是去找東西！」

她也誇讚：「今天當然很開心，看到很多老朋友，所以特別舒服，這個節目我自己也有看，很精彩、很真實，很多有才華的年輕人，收到邀請我就想說yes！yes！趕快弄出檔期。」她表示參賽選手都是明日之星，「我剛也有跟他們說，希望他們要對自己的夢想堅持，要有自信心，堅持下去。」

▲▼ 林宥嘉、蕭敬騰對於Coco「降臨」都相當興奮。（圖／記者徐文彬攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀；大陸愛奇藝每周五晚間9點播出。