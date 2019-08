《獵鷹與酷寒戰士》首張海報曝光　酷寒戰士剪頭髮網歡呼：終於！

記者吳孟庭/綜合報導

漫威宇宙系列次要角色的迷你影集《獵鷹與酷寒戰士(The Falcon and The Winter Soldier)》確定由原班人馬演出,最新海報釋出,獵鷹雖然造型維持原樣,但酷寒戰士剪去及耳短髮,還梳起油頭,新造型曝光粉絲尖叫「終於還他帥氣臉了!」

▲《獵鷹與酷寒戰士》由原班人馬主演。(圖/《美國隊長:英雄內戰》劇照)

串流影音平台「Disney+」趁著正在舉辦的迪士尼D23博覽會,在IG限時動態公布了《獵鷹與酷寒戰士》最新海報照,可以看到飾演獵鷹的安東尼麥基(Anthony Mackie)與酷寒戰士賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)站在一起,但酷寒戰士髮型大改版,剪去了及耳短髮,梳油頭露出高額頭,眼神憂鬱的望向遠方!

The first poster for ‘THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER’ has been officially released. #D23Expo #D23 (Source: https://t.co/qLK6mlE0E4) pic.twitter.com/8yuYdsUrJ3