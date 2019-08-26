《獵鷹與酷寒戰士》首張海報曝光　酷寒戰士剪頭髮網歡呼：終於！

記者吳孟庭／綜合報導

漫威宇宙系列次要角色的迷你影集《獵鷹與酷寒戰士（The Falcon and The Winter Soldier）》確定由原班人馬演出，最新海報釋出，獵鷹雖然造型維持原樣，但酷寒戰士剪去及耳短髮，還梳起油頭，新造型曝光粉絲尖叫「終於還他帥氣臉了！」

▲《獵鷹與酷寒戰士》由原班人馬主演。（圖／《美國隊長：英雄內戰》劇照）

串流影音平台「Disney+」趁著正在舉辦的迪士尼D23博覽會，在IG限時動態公布了《獵鷹與酷寒戰士》最新海報照，可以看到飾演獵鷹的安東尼麥基（Anthony Mackie）與酷寒戰士賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）站在一起，但酷寒戰士髮型大改版，剪去了及耳短髮，梳油頭露出高額頭，眼神憂鬱的望向遠方！

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粉絲看了驚喜留言，「耶！終於剪了！」、「總算讓他擺脫了那醜死人的假髮」但也粉絲持反對意見，「我覺得那個長髮才是他的招牌，短髮就不是酷寒戰士了！」

▲但也有粉絲認為酷寒戰士的招牌就是那頭及耳短髮。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

《獵鷹與酷寒戰士》影集除了兩大男主角班底，還會有神盾局特工雪倫卡特（艾蜜莉芬凱普Emily VanCamp飾演）以及反派齊莫男爵Helmut Zemo（丹尼爾布爾Daniel Bruhl飾演）聯袂回歸，另外男演員懷特羅素（Wyatt Russell）也將首度飾演角色美國特工（U.S.Agent）。

目前推測《獵鷹與酷寒戰士》的時間序是在《復仇者聯盟：終局之戰》美國隊長宣布退休之後，預計於2020年秋季正式播出。