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上《玩很大》被狂罵「退出演藝圈去結婚」！　黃沐妍真的披婚紗：丟紅色炸彈給你嗎

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）日前參加《綜藝玩很大》5週年個人賽，卻因為背叛結盟隊友郭源元、遊戲玩不好等原因，慘被觀眾狂罵，甚至有人不理智地要她退出演藝圈去結婚，對於網友批評，她後來改以正能量應對，「想要我丟紅色炸彈給你嗎？」

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

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看到有網友嗆她去結婚，黃沐妍事後在臉書寫下：「所以我今天來這裡了！」只見她放下一頭浪漫長捲髮，身穿一字領純白婚紗，雪白香肩、性感鎖骨全露，蕾絲裙襬增添小女人氣息，甜美笑容融化許多網友的心。

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

▲黃沐妍其實是陪妹妹去試婚紗。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

突如其來的發文一度嚇壞粉絲，但黃沐妍隨即在留言區解釋是陪妹妹試婚紗，「你們不用擔心，想太多了哈哈哈，我沒有要結婚啦！讓網友失望了。」這才讓大家鬆了一口氣，她透露暫時還不會走入家庭，「沒人要娶我哈哈哈。」

事實上，黃沐妍當初看到負評後也坦言，真的不會玩這次的遊戲，她直接向所有觀眾道歉，最終因為表現不佳，獲得的觀眾投票數不夠多，爭奪5週年特輯門票失利，她求饒說：「我也沒機會去5週年，所以你們行行好吧……人非聖賢，孰能無過，我又不是遊戲天才。」

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

▲黃沐妍上過不少次《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍）

這段時間飽受批評，黃沐妍謝謝大家提出的意見，「好的意見我會思考，單純攻擊的人，也謝謝你們幫我積陰德。」為了避免情緒受影響，她後來採用朋友推薦的方法，「我珍惜自己的價值，我珍惜別人的天賦，我在宇宙的美麗和奇妙之前心懷謙卑」，靜心自省確實讓自己好過許多。

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