李玟強勢登場《聲林2》　蕭敬騰台上講悄悄話...密曝超貼心舉動

記者蔡琛儀／台北報導

大型選秀節目《聲林之王2》於上週盛大開播，除了導師蕭敬騰（老蕭）、林宥嘉，本季飛行導師咖數也是一個比一個大，除了早先公開的陶晶瑩、周湯豪、劉雋，今天再度公開新導師，原來是國際天后李玟（Coco），也讓兩位導師和主持人黃路梓茵（Lulu）都相當興奮又期待。

▲▼ 李玟擔任《聲林之王2》飛行導師。（圖／記者徐文彬攝）

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Coco昨天才到台灣，今天以一身螢光綠的造型現身記者會，頭上還綁著兩根蜈蚣辮，活力十足的出場，有趣的是，Coco今天一出場，一旁的《聲林》導師蕭敬騰突然神秘地把她拉過來講悄悄話，Coco一聽，馬上開朗的大笑：「老蕭說，老師你牙齒上有個東西，讓我弄一下好了！」立刻被Lulu笑說：「他就跟你講悄悄話了，你還說出來！」

Coco隨後直接在台上轉身剔牙，一點都沒有巨星的架子，後來再給老蕭檢查一次，老蕭笑說：「原本在中間，被她撥一撥跑到旁邊去了。」Coco索性暫離台上整理牙齒，還不忘叮嚀鐵粉Lulu：「你可以繼續唱我的歌。」

▲▼《聲林》導師林宥嘉（左起）、蕭敬騰、主持人Lulu，興奮歡迎李玟（左2） 。（圖／記者徐文彬攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀；大陸愛奇藝每周五晚間9點播出。