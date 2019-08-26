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利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！　義氣挺身：有需要一定會幫忙

記者田暐瑋、林彥君／台北報導

高雄市長韓國瑜在美國商會演說時，用中英文夾雜的「晶晶體」，遭到外界質疑學歷，他出示東吳大學英語系畢業證書，還被爆出主持人利菁也是他的同學，利菁也坦承此事，大方表示：「如果同學有需要，一定會幫忙！」

利菁被起底是韓國瑜東吳英文系的同學，接受《ETtoday》訪問時坦承此事，但當年因為個性害羞，不常說話，所以兩人並不認識，雖然平常不談論政治話題，但也義氣相挺：「如果同學有需要，一定會幫忙！」事實上，她過去也曾被懷疑學歷，現在也以自身經歷鼓勵韓國瑜，「因為有人注意才會被爆料，正面看待爆料事件。」也安慰韓國瑜別在意。

▲韓國瑜和利菁是同學。（圖／資料照／翻攝自利菁臉書）

▲韓國瑜和利菁是同學。（圖／資料照／翻攝自利菁臉書）

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韓國瑜在美國商會演講大講「晶晶體」，受到網友嘲諷質疑他是否真的是英語系畢業的，還說他明明是東吳夜間部的，那要如何利用晚上時間打工。對此，韓國瑜25日下午在臉書公布「東吳英語系畢業證書」，更批評是有心人士捏造他是夜間部畢業抹黑他。

此外，韓國瑜的大學同班同學黃國雄也早在24日就貼出文章寫道，「真巧，我民70年進去東吳英文日間部就讀大一，班上也有一位韓國瑜，他還做過班代；我74年畢業，那位韓國瑜也一起畢業。根據通訊錄，夜間部卻查無韓國瑜這個名字，怪了，誰看到夜間部有韓國瑜的？七月鬼門沒關嗎？」

▲▼黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

▲黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

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