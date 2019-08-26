金山路邊「沖洗身體」被拍！　蛇腰全現…仔細一看是「本土劇女神」

記者潘慧中／綜合報導

高宇蓁之前在《金家好媳婦》飾演「正宮」金欣蓉，細膩詮釋遭老公、閨蜜背叛的演技，觸動不少女網友，如今暫別八點檔的她仍不時會在臉書分享生活，她近日現身金山沙洙灣，不但大方單穿泳衣入鏡，甚至直接在「路邊豪邁沖洗」，率性自然的模樣超圈粉。

▲高宇蓁平常作風親民。（圖／翻攝自Instagram／jeanjeankao）



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照片中，可以看到高宇蓁隨興紮起長髮，身穿素黑泳衣，露出大面積雪白肌膚，四肢、腰身都非常纖細，展現長期努力健身的成果，仔細一看不難發現，她似乎直接素顏入鏡，儘管如此，氣色依然很紅潤，膚質可說是沒有太大瑕疵。

▲▼高宇蓁豪邁在路邊沖洗身體。（圖／翻攝自Instagram／jeanjeankao）



格外引起討論的是，高宇蓁大方在路邊沖洗身體，「有如我大而化之的個性，自然而美好」，即使太陽高照也不怕曬黑，「形象沒包袱！」不少網友看了都忍不住直誇：「怎麼皮膚那麼好」、「超正～看起來好涼」、「就喜歡妳灑脫的個性」、「這樣沖水最涼爽！」

▲▼40歲的高宇蓁身材保持得很好。（圖／翻攝自Facebook／高宇蓁 Jean Kao）



事實上，高宇蓁踏入演藝圈前是一名竹科工程師，只是為了夢想，她最後選擇踏上表演的道路，「資優生」的基因讓她跨界當演員也能靠著過目不忘的實力，完美消化10頁的台詞，精湛演技獲得不少前輩的賞識。