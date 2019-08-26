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9m88、Leo王合作導演遭控霸凌　「廁所灌水＋推牆毆打」

記者蔡琛儀／台北報導

備受矚目的新銳女歌手9m88，日前和金曲歌王Leo王合作推出新歌《最高品質靜悄悄》MV，執導的導演陳則安卻在PTT上被爆料是霸凌者，網友氣憤表示：「我承認從想過不只一次Teom為首的那些人能有一日橫死街頭，但詛咒永遠只會讓自己更不開心，而對方通常也只會越過越好，甚至當了文青食物鏈點頂端的幕後推手，但霸凌的不平衡、不公義，到底要何處去討...?」

▲▼ 9m88,Leo王,蛋堡。（圖／爵士寶貝提供）

▲▼ 9m88和Leo王合作新歌《最高品質靜悄悄》。（圖／爵士寶貝提供）

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▲▼ 9m88,Leo王,蛋堡。（圖／爵士寶貝提供）

該網友表示，雖然事情已過了15年，但這場霸凌惡夢自國中以來始終未散去，陳澤安國中時就因幽默、聰明成為班上風雲人物，該網友每天突然在下課時被辱罵推擠、課桌椅書包被塗抹髒東西、「抽屜三不五時被『清空』課本考卷遍地開花，到上課我回答老師問題，直接明目張膽嗆人羞辱，不少老師阻止未果也只能尷尬笑笑，或是蹲廁所被灌水、被推在牆上或不時被毆打個兩拳。」這些事情陳則安都有參與其中。

網友回憶，「記得有一次掃外掃區，一個直直從五樓通到二樓還是一樓的長樓梯，因為和Teom（陳則安）群友們有點口角，其中一位直接要把我從五樓樓梯前的平台往下推，經過肥宅發憤抵抗，他也怕自己滾下去兩敗俱傷才作罷」、「又有一次，似乎也是記班上吵鬧，惹的Teom群不高興，進而引發班上幾位有話語權的女生不爽，其中一位太妹在事後沒一兩小時，直接讓在大直當混混的哥哥+友人(校外人士，已成年)，如入無人之境，直闖我們教室怒推我一把，叫囂要拿刀子捅死我(抱歉我當時太害怕太憤怒，是不是手上有刀子我也忘了)，肥宅剛好在掃教室，奮勇拿掃帚抵抗，直到生教主任 + 教官姍姍來遲，好言相勸去泡個茶聊聊(因為都是該校畢業的"名人")，整件事也這麼不了了之...」

▲▼ 陳則安 。（圖／翻攝臉書）

▲ 導演陳則安 。（圖／翻攝臉書）

網友透露，即使後來畢業升上高中，陳則安仍會和好友假裝別校女生，在網路上找他聊天藉機對他惡作劇，還盜用他的帳號，「大學以來，霸凌的記憶已逐漸淡薄，夢魘一年頂多三四次就挺了不起，8/18至今，看著對方成就節節高升，日子過得安穩有趣，幾日的時間，已讓我在夜半渾身冷汗驚醒好幾次。」因此還是決定公開這段往事。

對此，陳則安透過朋友在PTT回應：「我是Teom，稍早請人代發文不夠正式，道歉方式也不好。對於15年前做過傷害到你的事，希望能好好跟你道歉。關於文中很多我確實不曾參與的事，也希望能跟你解釋清楚。我試著聯絡過你，但實在聯絡不上，如果你願意的話，再麻煩你跟我聯絡。」

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