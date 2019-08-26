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「亞馬遜燒10多天沒人報」！　李奧納多豪捐1.6億救災開砲…政府才派兵支援

圖文／鏡週刊

雖然李奧納多的名字永遠都跟名模辣妹一起出現在新聞版面，但他關心環保議題也不是假的，繼在個人Instagram質疑為何世人不關注亞馬遜叢林大火，引發大眾注意力，他乾脆透過環保團體直接捐助500萬美金 （約1億5875萬元新台幣） ，不只投入救災，也會投入災後的環境重建工程。

已經延燒10多天的亞馬遜叢林大火，從單純的環保議題已經演變為政治議題，原本不願意投入資源救災的巴西官方，也在國際輿論壓力下投入救災。而引導這股國際輿論的，就是好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐。他在個人的Instagram上，都是充滿了各種環保議題，恰好跟他給人流連派對場合的花花公子印象成反比。

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李奧納多在Instagram上質疑，為什麼這場大火延燒10多天，卻沒有任何媒體報導？呼籲網友用「#Prayforamazonia」串聯社群網路、擴散消息。經過他登高一呼，果然讓輿論導向原本想置身事外的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），加上G7高峰會的召開，終於願意低頭派兵救災。

但是Instagram上的李奧納多，簡直就像另外一個人，所有的貼文都跟環保議題有關。（翻攝Leonardo DiCaprio官方Instagram）

李奧納多除了在網路上呼籲之外，也宣布透過所資助的環保團體「Earth Allilance」捐助5百萬美金，投入救災行動，以及負責災後的環境復育工程。他也同步號召大家一起捐款，「所有的善款都會投入保育亞馬遜叢林的工作。」

全球首富貝佐斯，當年從亞馬遜河流得到靈感創業，但對亞馬遜叢林火災不聞不問，讓網友氣個半死。（翻攝Jeff Bezos官方Instagram）

相較於李奧納多的熱心公益，現在大家都在納悶，全球首富貝佐斯，也就是亞馬遜網路商店的創辦人，為什麼到現在還靜悄悄的？因為當年貝佐斯創業時，就是從亞馬遜河流得到靈感，覺得河流孕育了大地萬物，就像他想在網路上販售各式各樣的商品，所以才把公司取名叫做亞馬遜。如今亞馬遜叢林發生大火，貝佐斯卻從頭到尾都不吭聲，未免也太差勁。他的Instagram上還停留在三天前的貼文「25年前，我公開了亞馬遜的第一個徵才啟事。」引來大家的撻伐，用「#ActForTheAmazon」串連，希望貝佐斯可以早點醒來。


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