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直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

記者潘慧中／綜合報導

邵岱兒（Debbie）外型甜美，擁有前凸後翹的魔鬼身材，前陣子常出現在《綜藝玩很大》，一度和小鬼（黃鴻升）冒出充滿CP感的曖昧互動，意外成為眾人關注焦點。穿衣尺度越來越開放的她，最近大膽穿泳衣就出門，神似「八」的胸型全被看光，性感打扮讓男友看了直呼：「太辣！」

▲▼邵岱兒。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

▲▼邵岱兒在《綜藝玩很大》的表現令人留下深刻印象。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

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▲▼邵岱兒。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

邵岱兒最近在臉書打卡基隆的外木山沙灘，「改天要再回來玩，這裡好美～。」只見她身穿繞頸杏色泳裝，襯托出性感鎖骨，從肩膀到胸部側邊大面積挖空，不只這樣，美胸正中央挖出三角形，狂露東西半球，仔細一看不難發現側腰也有挖空，上半身可說是藏滿小心機。

▲▼邵岱兒。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

▲▼邵岱兒直接穿泳裝出門。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

▲▼邵岱兒。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

親自示範連身泳裝搭配方法的邵岱兒，下半身搭配超短牛仔褲、粗跟涼鞋，完美襯托修長筆直的美腿，絲毫沒有贅肉的窈窕身材，電暈一票男網友狂讚：「美景配美人」、「基隆民眾暴動」、「求三角形面積與周長」、「太過分了這照片！不愛不行啊！」

▲▼邵岱兒。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

▲邵岱兒打卡基隆掀起暴動！（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

事實上，邵岱兒不但外貌亮麗，還是英屬哥倫比亞大學（University of BritishColumbia，UBC）金融系畢業的學霸，但她並沒有因此從事金融業的工作，反而投入演藝圈發展，私底下不只會彈吉他和畫畫，她還是擁有西餐烹調丙級技術士證照的烹飪技術士，可說是才貌兼具的好女孩。

▲▼邵岱兒。（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

▲邵岱兒其實是學霸！（圖／翻攝自Facebook／邵岱兒）

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玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼, Debbie

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