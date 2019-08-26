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蕭煌奇舞台劇被讚爆！　道出成名前「視障不公平待遇」

記者關韶文／台北報導

金曲歌王蕭煌奇人生首次挑戰的舞台劇《遇見自己》，25日三圓滿落幕，網友們甚至紛紛上網留言跪求，「一定要加場啊！」更有網友對蕭煌奇舞台上能歌又能演的實力感到不可思議，逗趣詢問歌王「你還有什麼不會的？」
 
蕭煌奇原本對於自己將首度主演舞台劇，在台詞、歌詞、走位和演戲技巧一個頭兩個大，連演三場的壓力讓金曲歌王也坦承比連開一個月小巨蛋演唱會的壓力還重，尤其是導演在演出前一刻都還在更改腳本，讓原本就最害怕修改腳本，需要重新再記台詞和走位的蕭煌奇，壓力大到在演出前夕要導演「拜託不要再改了！」

▲▼蕭煌奇。（圖／環球提供）

▲▼蕭煌奇舞台劇圓滿落幕。（圖／環球提供）

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▲▼蕭煌奇。（圖／環球提供） 

成立至今近35年的《表演工作坊》曾被評為「世界最精彩的劇場」，推出的舞台劇作如《暗戀桃花源》、《寶島一村》等更是齣齣經典、有口皆碑！這次由擅長喜劇手法的丁乃箏導演為蕭煌奇量身打造的音樂舞台劇《遇見自己》，可說為舞台劇演出立了一個新的里程碑，如同蕭煌奇組的第一個視障者樂團「全方位樂團」一般意義重大。

劇中，除了蕭煌奇動人的音樂歌聲、酸甜的初戀故事、求學練團過程、出國演出等歡笑勵志過程外，還有許多蕭煌奇未成名前所碰到的「不公平待遇」，艱苦過程都透過導演厲害的喜劇手法轉化為舞臺元素和歌聲。

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