《天之蕉子》成台劇黑馬！陳謙文「溫泉戲」拍8小時：心臟好痲

記者李欣容／台北報導

三立電視劇《天之蕉子》堪稱台劇黑馬，收視破3，吸引120萬觀眾收看，主演之一楊小黎在IG開心分享，「脫了！」陳謙文透露，和林義芳泡溫泉的戲泡了8小時，血糖過低差點喘不過氣，讓他永生難忘。

▲陳謙文泡溫泉的戲一共拍了8小時。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）



請繼續往下閱讀...

▲黃靖倫霸氣要娶懷孕的大牙。（圖／三立提供）

陳謙文在拍泡溫泉戲時，因劇情設定在池中昏倒，從下午2點一直泡到晚上10點，情緒重之外，他又因減肥減少澱粉攝取，導致血糖太低，晚上手麻、心臟麻差點喘不過氣，好在有楊小黎探班時買巧克力給他吃，陳謙文恢復後笑說，「還好以前學小號（喇叭），肺活量還不錯。收視破3非常開心。」

▲林義芳、陳謙文。（圖／三立提供）

上週劇情中，瑞坤（陳謙文 飾）聯合母親豔紅（岳虹 飾）成為江家少爺，實則是假太子，秀玉（楊小黎 飾）說話刺激瑞坤遭逢不測，而另一線美娟（大牙 飾）懷孕瑞坤不認，遭羞辱後想跳水自殺，志龍（黃靖倫 飾）霸氣喊話要娶美娟，但美娟母親卻反對。

網友表示陳謙文演活了笑裡藏刀的瑞坤，眼神根本「奸到出汁」而美娟媽媽（陳夙雰 飾）居然把女兒推去當別人的小老婆，劇情超催淚，黃靖倫演技大突破也受到好評。曾允諾收視破3就裸上身慶功的陳謙文，在男主角楊子儀的催生下已開始狂練身體。