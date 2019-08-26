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洗澡沒拿內褲！　翁馨儀全裸求救…老公出言羞辱「她冷回3個字」犀利電爆

記者田暐瑋／綜合報導

結婚前結婚後的男人到底會差多少？張菲兒媳翁馨儀身材火辣，產後依舊保養得宜，她透露某天因為忘了拿內褲，拜託老公幫忙拿，誰知道老公的反應讓她一秒爆炸。

翁馨儀透露，前幾天洗完澡發現忘了拿內褲進來，拜託外面的老公去洗衣機幫忙拿，卻被老公冷回一句：「你自己去拿！沒有人會看！」她一秒被惹怒，冷冷回了一句：「你變了。」老公聽到這句話，才趕緊跳起來跑去拿，最後被她懲罰自己單打獨鬥顧小孩。

▲翁馨儀和老公。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

▲翁馨儀和老公。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

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因為習慣在家裸體走來走去，翁馨儀透露老公以前會佔有慾爆發，擔心愛妻的裸體被眾人觀賞，立刻把窗簾拉上，不過現在老公完全變了一個人，絲毫不在意老婆被看光。而夫妻倆的情趣不只如此，她透露老公一起洗澡的時候，「天天尿尿在我身上，明明這麼噁心，但我竟然還笑的出來。」讓網友笑說：「這是真愛。」

夫妻倆帶孩子們去泰國玩時，飯店沒有設置浴缸，全家人便一起淋浴，期間張少懷不小心尿到翁馨儀的腳，她感覺到一陣溫熱，當下立刻尖叫，「尖叫的時候，小孩也不知道發生什麼事，但是看到媽媽尖叫，然後又好像很開心的樣子，然後全家人都一起笑了。」

▲翁馨儀和老公。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

▲翁馨儀。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

從那次之後，張少懷就將這件事當作洗澡時的情趣，到後來還「越尿越上來」，常會趁翁馨儀不注意時，突然尿在老婆的背後。節目上，有來賓聽聞此事，忍不住驚呼，「他的拋物線可以高到背喔？」翁馨儀才解釋，有時是在屁股下方的位置，有時則是她蹲在地上，老公才有辦法尿在她背上。

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