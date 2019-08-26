ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

港警開槍「一腳踹倒求情民眾」　杜汶澤：人民下跪的下場！禽畜不如！

記者張筱涵／綜合報導

香港25日舉辦荃葵青遊行，怎料最後變成暴力衝突，多名員警一度拿槍指著示威者，看見下跪阻擋民眾一腳踹下去，仍變成一片混亂。一直很關注相關事件的香港藝人杜汶澤也在第一時間發聲：「人民下跪的下場。」

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

荃灣二陂坊地區發生黑衣人鬧事事件，警方到場後超過百名示威者被趕到沙咀道及眾安街交界，民眾拿著竹條和挑棍等武器攻擊，隨後有警察對空鳴槍，全場的人都被嚇到。此時有多位民眾和媒體都拍到，一名身穿灰色背心的中年男子衝到示威者與警方中間，跪在地上張開雙手，大喊著「唔好呀！」（不要啊），結果瞬間被警方一腳踹倒在地上。

請繼續往下閱讀...

▲▼男子阻擋警開槍，被踢倒在地。（圖／翻攝自臉書）

▲男阻擋警開槍，被踢倒在地。（圖／翻攝自臉書）

杜汶澤上傳了這個片段表示「人民下跪的下場」、「毫無下跪空間」，痛批警察感覺受到威脅時就開槍，但在白衣人威脅到市民生命安全的時候就沒有動作：「我就不信721那兩個公安如果向天開槍，那班白衣人會不散開。」

一直到26日早上10點，杜汶澤仍感到憤憤不平，尤其看到港警說踹人原因是「自然反應」，他認為人類之所以和其他動物不一樣，就是因為善良的心驅使下建立了人與人之間的基本道德規範：「如果一切惡行都跟隨自然反應而為，此乃禽獸所為，與畜生無異。如以荒謬的藉口掩飾自己的所作所為，那就是禽畜不如，皆因鳥獸捕食從不找籍口。香港警察邪惡，香港警察公共關係科更加邪惡。如果我們習慣了這種荒謬之言，價值觀被扭曲，漸漸便會變成極權統治下的奴隸，為求生存埋沒良知，而我們的下一代，更加會成為全世界人見人憎的野蠻民族。」

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤連發5則貼文。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

香港遊行, 杜汶澤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光
  2. 蕭煌奇舞台劇被讚爆！　道出成名前「視障不公平待遇」
  3. 洗澡沒拿內褲！　辣人妻全裸求救…老公出言羞辱「她冷回3個字」犀利電爆
  4. 容祖兒遭爆「愛上女歌手已婚小叔」當小三　當事人出面說話了！
  5. 5歲兒學游泳嗆到…范文芳「馬上起立」　老公李銘順白眼：夠了！
  6. 港警開槍「一腳踹倒求情民眾」　杜汶澤：人民下跪的下場！禽畜不如！
  7. 凍齡媽咪李詠嫻多年來堅持四無原則 幫自己維持好身材也為家人健康把關
  8. 郭雪芙認愛劉以豪飆收視　馮凱親吐《不能是朋友》結局：有些遺憾
  9. IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一
  10. 林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366