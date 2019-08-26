港警開槍「一腳踹倒求情民眾」　杜汶澤：人民下跪的下場！禽畜不如！

記者張筱涵／綜合報導

香港25日舉辦荃葵青遊行，怎料最後變成暴力衝突，多名員警一度拿槍指著示威者，看見下跪阻擋民眾一腳踹下去，仍變成一片混亂。一直很關注相關事件的香港藝人杜汶澤也在第一時間發聲：「人民下跪的下場。」

▲杜汶澤對時事很關心。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

荃灣二陂坊地區發生黑衣人鬧事事件，警方到場後超過百名示威者被趕到沙咀道及眾安街交界，民眾拿著竹條和挑棍等武器攻擊，隨後有警察對空鳴槍，全場的人都被嚇到。此時有多位民眾和媒體都拍到，一名身穿灰色背心的中年男子衝到示威者與警方中間，跪在地上張開雙手，大喊著「唔好呀！」（不要啊），結果瞬間被警方一腳踹倒在地上。

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▲男阻擋警開槍，被踢倒在地。（圖／翻攝自臉書）

杜汶澤上傳了這個片段表示「人民下跪的下場」、「毫無下跪空間」，痛批警察感覺受到威脅時就開槍，但在白衣人威脅到市民生命安全的時候就沒有動作：「我就不信721那兩個公安如果向天開槍，那班白衣人會不散開。」

一直到26日早上10點，杜汶澤仍感到憤憤不平，尤其看到港警說踹人原因是「自然反應」，他認為人類之所以和其他動物不一樣，就是因為善良的心驅使下建立了人與人之間的基本道德規範：「如果一切惡行都跟隨自然反應而為，此乃禽獸所為，與畜生無異。如以荒謬的藉口掩飾自己的所作所為，那就是禽畜不如，皆因鳥獸捕食從不找籍口。香港警察邪惡，香港警察公共關係科更加邪惡。如果我們習慣了這種荒謬之言，價值觀被扭曲，漸漸便會變成極權統治下的奴隸，為求生存埋沒良知，而我們的下一代，更加會成為全世界人見人憎的野蠻民族。」

▲杜汶澤連發5則貼文。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）