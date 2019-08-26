5歲兒學游泳嗆到…范文芳「馬上起立」　老公李銘順白眼：夠了！

記者李欣容／台北報導

范文芳暌違3、4年回歸台劇，在《你那邊怎樣・我這邊ok》中飾演藍正龍的特助Linda，是頗有手段心機的角色，和她私下慈母形象完全不懂，范文芳自認是神經質媽媽，兒子Zed學游泳不小心嗆到，她馬上站起來看，讓老公李銘順在一旁狂翻白眼要她坐下。

▲范文芳暌違4年再次參與台劇演出。（圖／記者屠惠剛攝）

范文芳這次會接下該劇，完全是因為王小棣的關係，「她很會說故事，很難拒絕她。」她和藍正龍聊起育兒經，發現彼此都是「24孝父母」，會為了孩子犧牲工作，就算是在新加坡拍，她也要考慮是不是在暑假，最多不能離開兒子5天。

請繼續往下閱讀...

▲范文芳自認是神經質媽媽。（圖／記者屠惠剛攝）

這次在劇中有場車禍戲，范文芳自認當了媽媽後膽子變很小，即便有心理建設，還是不斷問：「會不會爆炸？車子還行嗎？」讓導演受不了。

不只是工作，對兒子的教育也是，5歲兒子學游泳時不小心嗆到，她會馬上起身，學騎腳踏車也緊盯著，就連2歲時第一次上幼兒園，因為語言隔閡兒子哭了9個月，她就和同班的另外5位媽媽到班上偷看，「其他班級的窗戶都是打開，只有我們的關上，怕小朋友會發現我們。」



對於她這些神經質行徑，老是被李銘順白眼喊：「妳夠了。」但她也說，和老公在生活中在意的點不同，「我覺得沒關係的，他覺得不行，所以我們的兒子很安全！」

▲范文芳為兒子推掉很多戲劇邀約。（圖／記者屠惠剛攝）

范文芳在新加坡拍戲時，老公李銘順會帶兒子去探班，但是看到媽媽工作中嚴肅的樣子，兒子就會大哭，讓范文芳直喊，「為什麼他（老公）這麼愛帶兒子來呢！」今年是他們結婚十週年，她說：「不知道老公會不會給我驚喜，希望有。」至於還想不想生第二胎，她坦言現在這樣很好，不會想再生了。