吸引力法則成真！鄧紫棋圓夢同台五月天當面告白　阿信面前認了：講場面話！

記者蔡琛儀／台北報導

五月天帶著「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」限定演唱會，第六度站上鳥巢開唱，昨晚最終場請到鄧紫棋擔任嘉賓，鄧紫棋事後透露，多年前她剛出道時，演唱會前都會一直買五月天的演唱會DVD來看，「那時我跟自己說讓我來隨便夢想跟一個遙不可及的明星合作，看看會不會成功，當時我想的是五月天...謝謝你們的邀請，今晚讓我夢想成真了！」

▲▼ 五月天首次邀請到鄧紫棋同台演出。（圖／相信音樂提供）

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鄧紫棋先前曾在《女也》專輯中翻唱五月天的《你不是真正的快樂》大獲好評，這回終於得以當面向偶像傾訴自己的願望，「終於來了！我在那等出場的時候，感覺這一刻有點夢想成真！這世界上有個吸引力法則是真的，沒想到有天能成為你們嘉賓。」

鄧紫棋也透露希望年底會有新作品，阿信問她：「若你有機會跟樂團你合作會想跟誰合作？」她不假思索地說：「一定是五月天。」阿信要她不要有壓力，這只是說場面話，她也機智笑回：「我也是說場面話。」立刻讓全場笑翻。

▲▼ 五月天連三天在北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會邁入最後一天，阿信滿懷感激地說：「在北京的夜空下，有著十萬顆充滿故事，充滿生命，充滿愛的星星，每個星星裡面都有個名字，那是你，我知道是你們，陪著我們，20年來陪我們走到這裡。」並以《倔強》、《憨人》做為結尾，令粉絲都相當不捨。

週六、週日的開場嘉賓分別由家家和蕭秉治擔任，家家近日除了籌備新專輯，還要準備9月7日在台北國際會議中心的「House Party在家裡」演唱會；而蕭秉治這次看到不少應援牌相當開心，他也即將在12月展開冬季巡演，不過在此之前要先投入31日高雄及9月21日的台中演唱會。

▼ 家家和蕭秉治分別擔任六、日鳥巢演唱會開場嘉賓，其中蕭秉治演出時台下一大堆的應援牌。（圖／相信音樂提供）