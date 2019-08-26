ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吸引力法則成真！鄧紫棋圓夢同台五月天當面告白　阿信面前認了：講場面話！

記者蔡琛儀／台北報導

五月天帶著「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」限定演唱會，第六度站上鳥巢開唱，昨晚最終場請到鄧紫棋擔任嘉賓，鄧紫棋事後透露，多年前她剛出道時，演唱會前都會一直買五月天的演唱會DVD來看，「那時我跟自己說讓我來隨便夢想跟一個遙不可及的明星合作，看看會不會成功，當時我想的是五月天...謝謝你們的邀請，今晚讓我夢想成真了！」

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天首次邀請到鄧紫棋同台演出。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

鄧紫棋先前曾在《女也》專輯中翻唱五月天的《你不是真正的快樂》大獲好評，這回終於得以當面向偶像傾訴自己的願望，「終於來了！我在那等出場的時候，感覺這一刻有點夢想成真！這世界上有個吸引力法則是真的，沒想到有天能成為你們嘉賓。」

鄧紫棋也透露希望年底會有新作品，阿信問她：「若你有機會跟樂團你合作會想跟誰合作？」她不假思索地說：「一定是五月天。」阿信要她不要有壓力，這只是說場面話，她也機智笑回：「我也是說場面話。」立刻讓全場笑翻。

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天連三天在北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

演唱會邁入最後一天，阿信滿懷感激地說：「在北京的夜空下，有著十萬顆充滿故事，充滿生命，充滿愛的星星，每個星星裡面都有個名字，那是你，我知道是你們，陪著我們，20年來陪我們走到這裡。」並以《倔強》、《憨人》做為結尾，令粉絲都相當不捨。

週六、週日的開場嘉賓分別由家家和蕭秉治擔任，家家近日除了籌備新專輯，還要準備9月7日在台北國際會議中心的「House Party在家裡」演唱會；而蕭秉治這次看到不少應援牌相當開心，他也即將在12月展開冬季巡演，不過在此之前要先投入31日高雄及9月21日的台中演唱會。

▼ 家家和蕭秉治分別擔任六、日鳥巢演唱會開場嘉賓，其中蕭秉治演出時台下一大堆的應援牌。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天,鄧紫棋,家家,蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

推薦閱讀

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

洗澡沒拿內褲！　辣人妻全裸求救…老公出言羞辱「她冷回3個字」犀利電爆

洗澡沒拿內褲！　辣人妻全裸求救…老公出言羞辱「她冷回3個字」犀利電爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 鄧紫棋, 家家, 蕭秉治, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李玟降臨《聲林2》　竟自豪是「黃金獵犬」...這點最厲害
  2. 《天之蕉子》成台劇黑馬！陳謙文「溫泉戲」拍8小時：心臟好痲
  3. 蕭亞軒親密照曝光！「嘟嘴玩親親」霸氣放閃小16歲男友…網甜喊：求戀愛秘笈
  4. Lulu圓夢！錄影前一看《聲林2》名單驚呼：有李玟　緊抱天后「晶晶體」告白
  5. 翻譯輕聲說好熱　鄭雨盛突轉身面對面幫擦汗！驚恐表情全被拍
  6. 吳慷仁客串《俗女》被誇：很會吃飯　謝盈萱向爸爸道歉惹淚崩
  7. 鳳小岳將去美國拍電影！「終於有人發現我的喜劇天分」
  8. 《下半場》首周票房出爐！「臉書好評洗版」網爆哭：想去二刷
  9. 吸引力法則成真！鄧紫棋圓夢同台五月天當面告白　阿信面前認了：講場面話！
  10. 楊晴川字肌太辣！羅平宣示主權脫口「我未婚妻」　她嚇壞：你這樣犯重婚罪！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366