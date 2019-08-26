ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手兼音樂製作人劉在煥（유재환）隸屬主持人朴明洙的音樂製作團隊，4年前因為《無限挑戰》的歌謠祭節目，以IU鐵粉而知名，逐漸往幕前發展的他，最新近況竟然從破百體重狂減32公斤，加上剪掉長髮跟化妝，簡直換了一個人，巨大改變讓他瞬間登上熱搜第一名！

▲IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一。（圖／翻攝自sound789 IG）

▲劉在煥因喜歡IU，在《無限挑戰》播出後爆紅。（圖／翻攝自sound789 IG）

劉在煥在減肥前的體重重達104公斤，挺著大肚加上勾耳長髮，應該沒人認為他是一位歌手，不過從今年4月開始他下定決心減肥，不斷在自己IG更新減肥歷程，他第一周就狂瘦了5公斤，6月時已經成功減掉16公斤，104公斤變成88公斤，當時臉龐還時有點圓潤，但剪掉長髮的他看起來更加有精神！

請繼續往下閱讀...

▲IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一。（圖／翻攝自sound789 IG）

▲劉在煥6月更新照片已經瘦了16公斤。（圖／翻攝自sound789 IG）

最新他公開幾張坐在化妝台前的照片，細長臉型彷彿變了一個人！才經過4個月他就成功甩掉32公斤，現在體重更只有72公斤，加上化妝、頭髮造型後，完全脫胎換骨了！他健康管理中心網站發出的全身對比照片中，更可以看出原本像水桶一般的大肚腩完全消風，瘦到可以看到腰部，讓所有人都大吃一驚！

▲IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一。（圖／翻攝自sound789 IG）

▲劉在煥公開狂甩32公斤的最新模樣。（圖／翻攝自sound789 IG）

劉在煥因為2015年綜藝節目《無限挑戰》歌謠祭時，主持人朴明洙和IU組成一隊，他忍不住一直出鏡提供音樂想法，喜愛IU之情表露無遺，因而開始聲名大噪。其後他開始走向幕前參與綜藝節目，也參加《蒙面歌王》展現好歌喉，這回則因急速變身登上即時熱搜榜第一！

▲IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一。（圖／翻攝自juvis官網）

▲劉在煥減肥前後對比圖驚掉所有人下巴。（圖／翻攝自juvis官網）

推薦閱讀

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳

洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

IU, 朴明洙, 劉在煥, 無限挑戰, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭雪芙認愛劉以豪飆收視　馮凱親吐《不能是朋友》結局：有些遺憾
  2. IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一
  3. 林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻
  4. 蔡旻佑還原《我可以》經典歌！　「聽不夠就來Legacy」
  5. 泫雅暴瘦到雙頰凹成洞！　手一彎「骨頭明顯突出」網嚇傻
  6. 資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生
  7. 巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天
  8. 周興哲爆假分手事件！　醒來收到「女友澄清簡訊」笑出來
  9. 萊恩雷諾斯惡搞老婆生日「各種NG醜照」全部公開！網笑爆：這老公好欠打
  10. 鄭敬淏新戲其實是喜劇！《當惡魔呼喊你的名字》翻轉劇情又哭又笑

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366