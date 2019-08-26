IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手兼音樂製作人劉在煥（유재환）隸屬主持人朴明洙的音樂製作團隊，4年前因為《無限挑戰》的歌謠祭節目，以IU鐵粉而知名，逐漸往幕前發展的他，最新近況竟然從破百體重狂減32公斤，加上剪掉長髮跟化妝，簡直換了一個人，巨大改變讓他瞬間登上熱搜第一名！

▲劉在煥因喜歡IU，在《無限挑戰》播出後爆紅。（圖／翻攝自sound789 IG）

劉在煥在減肥前的體重重達104公斤，挺著大肚加上勾耳長髮，應該沒人認為他是一位歌手，不過從今年4月開始他下定決心減肥，不斷在自己IG更新減肥歷程，他第一周就狂瘦了5公斤，6月時已經成功減掉16公斤，104公斤變成88公斤，當時臉龐還時有點圓潤，但剪掉長髮的他看起來更加有精神！

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▲劉在煥6月更新照片已經瘦了16公斤。（圖／翻攝自sound789 IG）

最新他公開幾張坐在化妝台前的照片，細長臉型彷彿變了一個人！才經過4個月他就成功甩掉32公斤，現在體重更只有72公斤，加上化妝、頭髮造型後，完全脫胎換骨了！他健康管理中心網站發出的全身對比照片中，更可以看出原本像水桶一般的大肚腩完全消風，瘦到可以看到腰部，讓所有人都大吃一驚！

▲劉在煥公開狂甩32公斤的最新模樣。（圖／翻攝自sound789 IG）

劉在煥因為2015年綜藝節目《無限挑戰》歌謠祭時，主持人朴明洙和IU組成一隊，他忍不住一直出鏡提供音樂想法，喜愛IU之情表露無遺，因而開始聲名大噪。其後他開始走向幕前參與綜藝節目，也參加《蒙面歌王》展現好歌喉，這回則因急速變身登上即時熱搜榜第一！

▲劉在煥減肥前後對比圖驚掉所有人下巴。（圖／翻攝自juvis官網）