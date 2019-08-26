郭雪芙認愛劉以豪飆收視　馮凱親吐《不能是朋友》結局：有些遺憾

記者李欣容／台北報導

郭雪芙、劉以豪主演的《我們不能是朋友》最終回開出平均收視1.36，其中獲得最多關注的劇情，是郭雪芙向前男友孫其君坦承她愛上劉以豪，收視飆至1.6，為完結篇收視最高點，導演馮凱對此結果，謙虛說只給80分，對於後製剪輯有些遺憾。

▲《我們不能是朋友》郭雪芙。（圖／八大提供）

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馮凱給該劇打了80分，謙虛說：「因為還是對於有一些剪輯等後期的工作覺得有點遺憾。」畢竟拍戲牽涉到很多環節，沒有辦法盡如人意。馮凱也透露，拍攝當下和拍完後回頭看的心理狀態不太一樣，若再回首全劇13集的橋段情節，他認為如褚克桓（劉以豪 飾）與周惟惟（郭雪芙 飾），或是他和前女友高子媛（夏若妍 飾）之間的戲，也許能以更客觀的角度來做更細膩的處理。

▲劉以豪、郭雪芙演技更上一層樓。（圖／八大提供）

但馮凱不吝嗇給予各位演員稱讚，也透露在開拍前演員們的企圖心都滿高，「因為有人說他們不會演，但我就覺得不可能，所以就把他們更內心更細節的東西挖出來，事實也證明他們都進步很多！」

▲李沛勳表現讓馮凱驚艷。（圖／八大提供）



馮凱表示：「我的工作就是把擋在演員心中的那道牆或是玻璃打碎，最少幫他們開一扇窗，讓他們能在窗內進進出出，自由的發揮。」讓他意外的是，戲裡和袁艾菲結為佳偶的李沛勳，「沒想到他放開來演會這麼好笑，所以後面的戲才會越加越多！」該劇不僅口碑與收視交出漂亮的成績單，在視頻網站上架後，至今更累積近10億點擊的驚人佳績。