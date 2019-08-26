資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

記者林彥君／台北報導

資深藝人慕鈺華上由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，分享多年前遭遇先生及弟弟相繼過世，在她人生感到絕望時，如何靠著蔥油餅翻轉人生。

▲慕鈺華靠賣蔥油餅翻身 。（圖／翻攝自慕鈺華臉書）

慕鈺華演過多部膾炙人口戲劇，當紅時期可說是家喻戶曉的八點檔連續劇女主角，她回想最風光時期：「當時月收入高達200萬，有保母、特助、司機，根本企業化經營演藝事業，加上先生是有名望的銀行家，家庭、事業一切美滿，根本是人生勝利組。」

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而這一切就在先生突然中風後風雲變色，厄運接二連三報到。她說：「先生中風倒下後，每個月光看護就要10萬元支出，想跟朋友拿回之前借的錢，聽到對方處境也很困苦，實在不忍心追討。」

▲資深女星慕鈺華。（圖／翻攝自慕鈺華臉書）

但回頭看看背後有一大家子要扶養，慕鈺華硬是咬牙繼續拍戲跟作秀，先生中風後，洗澡大小事只認慕鈺華一個人，讓她分身乏術且身體也出現警訊，她深怕自己倒下後，沒有人可以賺錢養家，只好將先生送往大陸讓親戚看顧，之後遭遇先生第二次中風似乎來日不多，慕鈺華正忙著拍戲，想跟製作人請假卻遭酸：「你家死人關我什麼事！」

慕鈺華當時只好忍痛請大嫂轉達她現在真的沒辦法去大陸，如果他真的不行了就不要等慕鈺華了，慕鈺華也因此錯過見先生的最後一面。正當她要處理先生的後事時，卻發生弟弟在神話KTV事件中意外身亡，她說：「我去認屍時眼淚掉不下來，因為我才剛當一天寡婦，現在還要安慰第二個寡婦（弟妹）。」

▲慕鈺華（右3）上節目分享經歷的巨變。（圖／和展影視提供）

相較於闊綽時期，慕鈺華的錶沒有75萬以上不戴，一夕之間遭逢家變，到轉變為靠蔥油餅翻身成為企業家，這中間她也遭遇過許多挫折，像是網路團購訂單曾高達一天40多萬片，但遇到風災時賠本賣還是得咬牙撐下去，她說：「因為信譽很重要！」也曾被朋友借錢導致自己周轉失利，還找上地下錢莊借錢，一開始的20萬最後付出100萬才解決。

經歷過一連串事件打擊，慕鈺華靠著堅持的信念開創新的事業，不會因為曾是明星改行賣蔥油餅而沒面子，她笑說：「以前的我會不好意思跟別人開口，現在性格轉變了，很喜歡跟人聊天。」