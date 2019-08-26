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巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

文／張筱涵

—以下含有《德魯納酒店》嚴重劇透，斟酌觀賞—

韓劇《德魯納酒店》本周即將迎來大結局，張滿月解開對青明的怨恨、具燦星對張滿月不變的愛意和堅強隨著30日的等待開始崩塌、李美羅和朴英秀即使前世是冤家，現在也只是珍惜並愛著彼此的小情侶，剩下的就是張滿月和具燦星之間的發展。

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▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

張滿月不是德魯納酒店（月之客棧）的真正主人？

張滿月解開對青明的誤會，為了完成最後的贖罪啟程和對方一起走三途川橋，即使堅定答應具燦星很快就會回來，但過了1個月（約30天）都還是不見身影，月靈樹也早已枯萎，這讓職員們都很是擔心，「難道這間酒店主人真的要換人了嗎」、「花都謝光了，張滿月是不是真的死了」，一直以來故作堅強的具燦星也是如此，最後忍不住在公車站牌痛哭，讓觀眾也跟著流下不捨的淚水。

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張滿月遲遲沒回來，職員們都很擔心，具燦星則快撐不下去。（圖／翻攝自愛奇藝）

不過，當死神問月之客棧會迎接新主人嗎？一號麻姑神笑著搖頭說：「月靈樹就是月之客棧的主人。」同時讓觀眾再次回想起，她在第3集偷偷放月靈樹長出的紫花在具燦星胸上，「花並沒有全消失，還有幾朵盛開著，我把會夢到『月』的花放進裡面了」，這也代表著月靈樹並沒有真正枯萎。

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲一號麻姑神說：「月靈樹就是月之客棧的主人。」（圖／翻攝自愛奇藝）

但，看到這裡讓我們再次檢視一號麻姑神第三集說過的話，「妳（滿月）沒死成啊，我說過妳只是被月靈樹綁住，停止了生與死的流動啊，長出新葉，花朵盛開再凋零，生與死的時間就會再次流動的」，並沒有明指花謝了張滿月就會消失，只是被靜止的時間將再次開始轉動。

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲一號麻姑神曾說花開又謝了後，張滿月的時間將再次流動。（圖／翻攝自愛奇藝）

我們再看第一集，張滿月拿起劍準備迎擊以為是人的士兵時，耳邊傳來「他們也是早就死在妳手中的人」，回想起那段心中只有仇恨、遇到每個追擊的人只有殺無赦的日子，她才發現原本的小吃攤消失不見，只剩下她、劍和一片荒野：「就是這裡嗎？把所有人殺了，變成惡鬼，我靠自己的雙腳走來月之客棧了嗎？」

「傲慢又愚蠢還自以為很聰明的人類，既然妳自己走到這個要贖罪的地方，就開始贖罪吧」，麻姑婆說完這句話後，張滿月背後出現了一個「人影」，抓準時機轉身揮劍時，插到的竟然是一顆樹，原本沒有鮮血的劍卻出現了鮮血覆蓋在滿月的字樣上，劍就這樣被月靈樹扯進去，她的時間也隨之停止，就這樣含恨過了1300年。原本的人影轉過頭來卻是月靈樹，那麼月靈樹是否也不僅是棵樹那麼簡單？麻姑神所說的「月靈樹就是月之客棧的主人」想必是別有用意。

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張滿月背後明明出現的是人影，轉過來卻是月靈樹。（圖／翻攝自愛奇藝）

走過三途川橋要49天，張滿月走了30天就決定回頭！

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲只要踏上三途川橋，生前的記憶就會漸漸消失。（圖／翻攝自愛奇藝）

張滿月陪著高青明走到一半開始放慢腳步，明明眼前還有好一長段路，她卻突然停了下來，以戲劇的時間軸來看當天正好是一月後（約30天），讓我們來算一道數學題：

需要49天的路程走了30天，大約就是走了2／3的路途，如果這代表著也會忘記人生在世2／3的記憶，那在這世界停留1300年的張滿月，就是選擇在只記到約500年前的記憶。而在德魯納酒店待最久的員工金書生，就是在500年前來到酒店的，這也代表著張滿月不想忘記有關酒店的一切人事物，因為現在對她來說最重要的已經不是過去的怨恨，而是現在身邊珍貴的人、深愛的人。

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張滿月突然停下，看著高青明伸出的手也不留戀決定回頭。（圖／翻攝自愛奇藝）

事實上，張滿月將1300年來對青明的怨恨注入髮髻，交給惡鬼薛志源讓對方擁有強大力量，特別到薛志源地下酒莊給與警告後，將自己關在月靈樹所在的庭院，等待著四號麻姑神來將自己消滅。對當下的她來說，對具燦星的愛最後竟然是「利用」而難過不已；但對具燦星來說，他對張滿月的愛自始自終都是「守護」。

具燦星不惜冒著危險親自迎擊薛志源拿回髮髻，面對堅持要被消滅的張滿月，他沒有先解開誤會，而是堅定表達：「那我來成為那個人吧，因為我跟妳約好，即使我最後會因為一直礙事而死也會陪在妳身邊。」張滿月放下髮髻，打轉著淚水的眼眶也從怨恨變為悲傷，徹底體悟了「放下心中的恨，盡全力去愛眼前的人」。

▲張滿月陪高青明走三途川橋，具燦星過了30天仍在等待。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲愛比恨擁有更大的力量。（圖／翻攝自愛奇藝）

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德魯納酒店, 張滿月, IU, 月之客棧

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