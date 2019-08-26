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林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》日前飛往南韓首爾出外景，24日正式播出，女來賓包括蘿莉塔、羚小鹿、蕾菈和林莎在內，為了「水上演員」的關卡全換上比基尼，接力爬上泳墊比手畫腳。過程中，林莎因為太投入玩遊戲，打開雙腿的時候數度走光，節目方連忙後製「小草莓」圖案，在PTT引起熱烈討論。

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

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▲林莎很認真玩遊戲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

林莎闖關的拼勁絲毫不輸男生，又濕又滑的泳墊很容易抓不牢，幾度手滑甚至掉進水裡，她仍保持甜美笑容，即便全身發抖也要爬完超細的長條形泳墊，連吳宗憲看了也大讚：「可以這樣跑還面帶笑容，不容易！」過程中，很難避免掉一些開腿攀爬的動作，幸好這些不小心走光的畫面事後全被P上「小草莓」圖案。

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼林莎不小心走光了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

羚小鹿換上淺粉色比基尼，攀爬泳墊的時候頻頻卡關，好不容易登頂還搞笑送飛吻，而她和林莎一樣非常專注於遊戲中，所以正當她用劈腿的姿勢跨越泳墊時，似乎也不小心走光了，被後製打上大大的「草莓」圖案。

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼羚小鹿也不小心走光了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

事實上，蘿莉塔當天收工後就透露，一早錄了超猛的下水關卡，儘管有機會換上性感的刺繡比基尼，心情不自覺很好，但她在攀爬泳墊的時候，似乎一度太滑太難爬脫口譙了出來，被吳宗憲笑說：「蘿莉塔要帶訐譙聲才會有速度～。」

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼蘿莉塔、蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

蕾菈當天則是身穿軍綠色連身泳裝，相當映襯健康的小麥色肌膚，隱約可以看到她的肌肉線條，可能是平常有健身的關係，攀爬泳墊的過程看起來沒有費太多力氣，比手畫腳時也不會臉紅氣喘，表現讓人留下深刻印象。

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關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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