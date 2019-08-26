半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

記者田暐瑋／綜合報導

韓劇《德魯納飯店》以鬼為主題，開播以來好評連連，也連帶讓許多南韓網友討論起當地的都市傳說，詭異到連韓劇都改編。《德魯納》第9集中出現的紅色藍色衛生紙鬼，則是從日本起源，到了南韓引起廣泛討論，更可怕的像是「吃人公寓」、「地鐵站自殺事件」等等，讓人毛骨悚然。

南韓非常有名的「玉水站自殺事件」曾轟動一時，發生在2009年，有一個男子深夜在玉水地鐵站裡滑手機等末班車，此時看到遠方有個披頭散髮的女子拱著腰，走路搖搖晃晃像是喝醉，還會突然跳起舞來，他順手拍下女子的照片上傳到網路上，引起網友熱烈討論，還有人起鬨要他再多拍幾張，他也照做。

▲男子在玉水站拍到一名詭異女子狂撞牆壁。（圖／翻攝自微博）



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女子幾度遊走在月台邊緣，就在男子不注意時，女子還用頭猛烈撞擊車站牆壁受傷流血，男子覺得不對勁，又把這件事告訴網友，有網友警告他「可能是鬼」、「小心她」、「是不是有無形的東西再拉她」，男子越聽越毛，抬頭一看，女子卻已經不見蹤影，而不管網友怎麼留言呼叫，男子之後也沒有再更新PO文。

直到隔天，一男一女被發現前一晚在玉水站跳軌自殺，原本大眾以為這對男女是情侶，但有人提供網路上的文章，警方抽絲剝繭調查之後，才發現這對自殺男女並沒有任何關係，事件結果曝光後，南韓民眾人心惶惶，只要到了晚上就會避開在玉水站搭車，但當晚到底發生什麼事，到現在還沒有人知道。事後，這起事件被改編成漫畫，直到現在都還是熱門鬼故事。

▲玉水站鬼。（圖／翻攝自comic.naver.com）



▲玉水站。（圖／翻攝自YouTube／不韓而栗BHEC）