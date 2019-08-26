ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕

記者田暐瑋／綜合報導

韓劇《德魯納飯店》以鬼為主題，開播以來好評連連，也連帶讓許多南韓網友討論起當地的都市傳說，詭異到連韓劇都改編。《德魯納》第9集中出現的紅色藍色衛生紙鬼，則是從日本起源，到了南韓引起廣泛討論，更可怕的像是「吃人公寓」、「地鐵站自殺事件」等等，讓人毛骨悚然。

南韓非常有名的「玉水站自殺事件」曾轟動一時，發生在2009年，有一個男子深夜在玉水地鐵站裡滑手機等末班車，此時看到遠方有個披頭散髮的女子拱著腰，走路搖搖晃晃像是喝醉，還會突然跳起舞來，他順手拍下女子的照片上傳到網路上，引起網友熱烈討論，還有人起鬨要他再多拍幾張，他也照做。

▲玉水站鬼。（圖／翻攝自微博）

▲男子在玉水站拍到一名詭異女子狂撞牆壁。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

女子幾度遊走在月台邊緣，就在男子不注意時，女子還用頭猛烈撞擊車站牆壁受傷流血，男子覺得不對勁，又把這件事告訴網友，有網友警告他「可能是鬼」、「小心她」、「是不是有無形的東西再拉她」，男子越聽越毛，抬頭一看，女子卻已經不見蹤影，而不管網友怎麼留言呼叫，男子之後也沒有再更新PO文。

直到隔天，一男一女被發現前一晚在玉水站跳軌自殺，原本大眾以為這對男女是情侶，但有人提供網路上的文章，警方抽絲剝繭調查之後，才發現這對自殺男女並沒有任何關係，事件結果曝光後，南韓民眾人心惶惶，只要到了晚上就會避開在玉水站搭車，但當晚到底發生什麼事，到現在還沒有人知道。事後，這起事件被改編成漫畫，直到現在都還是熱門鬼故事。

▲玉水站鬼。（圖／翻攝自comic.naver.com）

▲玉水站鬼。（圖／翻攝自comic.naver.com）

▲玉水站鬼。（圖／翻攝自comic.naver.com）

▲玉水站。（圖／翻攝自YouTube／不韓而栗BHEC）

▲玉水站。（圖／翻攝自YouTube／不韓而栗BHEC）

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

謝和弦脫柯粉「表態挺蔡英文」！　1原因狂電柯文哲、韓國瑜…萬人爆論戰

謝和弦脫柯粉「表態挺蔡英文」！　1原因狂電柯文哲、韓國瑜…萬人爆論戰

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

嬰兒「臉長滿粉色肉球」！醫驚：是菜花　爸尷尬認「太嗨惹禍」崩潰

嬰兒「臉長滿粉色肉球」！醫驚：是菜花　爸尷尬認「太嗨惹禍」崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天
  2. 周興哲爆假分手事件！　醒來收到「女友澄清簡訊」笑出來
  3. 萊恩雷諾斯惡搞老婆生日「各種NG醜照」全部公開！網笑爆：這老公好欠打
  4. 鄭敬淏新戲其實是喜劇！《當惡魔呼喊你的名字》翻轉劇情又哭又笑
  5. 半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑偷拍PO網　隔天死在鐵軌上…警查內幕錯愕
  6. 高富帥「買房送妳爸媽」才見3次狂追曾智希！　媽勸：可以嫁了…結果根本騙局
  7. 謝和弦脫柯粉「表態挺蔡英文」！　1原因狂電柯文哲、韓國瑜…萬人爆論戰
  8. 林佩瑤「右耳聾2周」大反轉！　2天後解真相：我對不起大家
  9. DC《小丑》公開6支片段！「快閃1秒髒畫面」網截圖拼起來：有文字訊息
  10. 無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366