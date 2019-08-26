謝和弦脫柯粉「表態挺蔡英文」！　1原因狂電柯文哲、韓國瑜…萬人爆論戰

記者田暐瑋／綜合報導

謝和弦過去曾在台北市長選舉力挺支持柯文哲，可說是超級柯粉，日前卻嗆聲台北市長柯文哲「你現在很瞎！」引發熱議，現在正值總統大選前，他又發文表示：「雖然阿北比較會做事，但台灣的門面，還是相信小英吧！」挺蔡英文的言論也掀起網友正反兩極討論。

謝和弦25日在IG發文，直言：「雖然阿北比較會做事，但台灣的門面，還是相信小英吧，至少她的英文不會丟臉，不會在那邊晶晶體抱腿。」同時也酸了之前演講致詞時中英文夾雜的韓國瑜。

▲謝和弦挺蔡英文。（圖／翻攝自IG／謝和弦）



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這番言論引起網友論戰，有人怒嗆「原來只要英文好就可以了」、「不認同」、「退讚了」，但也有人表達不同看法，「不管阿扣支持誰，我還是喜歡你唱的歌」、「人家不能支持蔡英文連任嗎」、「為什麼你就這麼有眼光呢」。

謝和弦過去多次聲援柯文哲，包括2018年九合一選戰期間，為對方創作歌曲《台灣的未來》，歌詞提到「台北市就像是被他醫治好的病人」、「要投就投給有智商有擔當的醫生」、「要投就投給有智商會做事的大人」等，字裡行間顯示力挺心情。加上柯文哲成立台灣民眾黨，他的名字也出現在參加黨員名單中。

▲謝和弦多次聲援台北市長柯文哲。（圖／翻攝自臉書／謝和弦、柯文哲／資料照／記者季相儒攝）



只是，謝和弦日前一反常態寫道：「2014的阿北快回來，柯文哲你現在很瞎，大哥不一定是對的，所以小弟該點醒他。」他同時曬出拎槍照片，Hashtag補充說明「不好意思撿到槍」、「去吃反省豆沙包」、「哈們。」柯文哲說，這很正常，「每個你的支持者對你都有很多期望」，表示有機會要找謝和弦溝通一下，到底是哪裡瞎了，「我們都是這樣，我的人生哲學，先把每個人當作好人，支持你的人他也不可能100%都支持你。」