無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

記者潘慧中／綜合報導

無尊（謝駿毅）2011從《大學生了沒》出道，靠模仿一炮而紅，後來更以自創人物「珍珍」一角讓人印象深刻，他25日變換不同樣貌主持哥哥的婚禮，「主持到後來我已經不知道是婚禮尾牙還是生日會了！」親哥哥的長相也意外引起騷動，不少女網友看了都直誇：「太帥了吧！」

▲無尊主持哥哥婚禮。（圖／翻攝自Instagram／sonic_jeff0326）



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這是無尊人生首度主持婚禮，只見他先以「珍珍」的身份登場，戴假髮化上誇張妝容，身穿一襲純白緞面禮服，瞬間吸引全場目光，「聽說今天是無尊的哥哥結婚～也就是我哥哥結婚～但怎麼搞得好像我結婚？好多人喔～～～。」

▲無尊和哥哥、大嫂合照。（圖／翻攝自Instagram／sonic_jeff0326）



接著，無尊換成筆挺西裝現身，身旁高他半顆頭的男生正是他的親哥哥，兄弟倆無論是臉型、眼睛或鼻子都十分相似，哥哥換上中式婚服敬酒時，2人笑起來的嘴角弧度根本長一樣，看到有網友稱讚哥哥很帥，他則搞笑地說：「好險我有遺傳到他！」

▲無尊偷拍哥哥。（圖／翻攝自Instagram／sonic_jeff0326）



事實上，無尊因為「珍珍」角色爆紅，卻讓姊姊被周遭朋友說是珍珍2.0，姊姊無奈抱怨：「以前人家比較不會這樣講，現在都會說：『妳跟妳弟越來越像欸！』」姊姊接著說，有次把婚紗照上傳到家人群組，當晚卻發現無尊把上節目扮女裝穿的婚紗照跟自己的合成，「他還講說：『我姊要結婚了，但我還是覺得我比她正。』」

▲無尊和姊姊也長很像。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



被問到打造出「珍珍」的由來，無尊透露95%來自於姊姊，他有次錄影直接拿出假髮往頭上一戴，「人家都不相信，她一直嫌說什麼我害她讓大家都覺得她很像珍珍。」果然相似度超高，連講話腔調也很像。