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辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

記者田暐瑋／綜合報導

健身網紅「艾瑪」過去因為被館長爆料，雙方隔空對戰引起網友不小討論，身材火辣的她，日前搭計程車時遇到恐怖司機，對方除了用眼神對她上下打量，還直接問她：「想勾引男人嗎？」甚至手直接朝她猛抓，嚇得她縮到角落驚魂未定。

艾瑪日前在臉書分享遇到變態司機的恐怖經驗，當時她穿著沒有露胸、只露出手臂的背心，一上車司機猛回頭，還用眼神不停掃射她的全身，猥褻地說：「美女～穿的好性感啊，想勾引男人嗎？」她害怕地形容：「他貪婪的眼神似乎恨不得把頭塞進我衣服裡，窺探隱藏在我衣服底下的每一寸肌膚。」

▲艾瑪。（圖／翻攝自艾瑪臉書）

▲艾瑪。（圖／翻攝自艾瑪臉書）

等到準備下車時，司機刻意沒有回頭，手就直接往後座抓，企圖想營造不小心抓到艾瑪身體的狀況，她反應快立刻做出防衛，把自己縮到門邊角落，否則就會遭到狼爪，她也藉自身經驗呼籲女性：「性騷擾都是一步一步試探，一切都是『開玩笑』跟『不小心』，絕對不要認為『肯定是自己想太多，就失去戒心！』」

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網友們聽了覺得超恐怖，紛紛建議艾瑪要報警處理，「記住名字與車牌，打去車行」、「上車一有不對勁就先打電話給朋友說妳坐的車牌號碼幾點會到現場，然後開直播」、「有車證可以申訴或申訴專線」、「全程錄影，在po在爆料公社讓他紅」，她則表示當下嚇得心神不寧，沒想到要馬上下車，雖然有拍下司機車證，但因為沒有事發當下的證據，也擔心最後變成各說各話。

▲艾瑪。（圖／翻攝自艾瑪臉書）

▲艾瑪。（圖／翻攝自艾瑪臉書）

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