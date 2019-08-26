王嘉爾演唱會踩空「直接重摔台下」　粉絲嚇到大尖叫…BamBam也急去關心

記者張筱涵／綜合報導

韓團GOT7從6月起展開第三次世界巡迴演唱會，25日到了澳洲墨爾本開唱，怎料在《FLY》REMIX版本的時候，原本想更靠近觀眾席一點的成員Jackson（王嘉爾）直接踩空摔下台，場面怵目驚心。

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▲GOT7於25日到墨爾本開演唱會。（圖／翻攝自GOT7推特）

從粉絲曝光的影片中，可以看見Jackson站在舞台邊緣向前跨一步直接掉落台下，工作人員看到後都相當傻眼外，就在正前方的粉絲更是嚇得叫了出來。Jackson躺在地上久久無法站起，但仍揮著手向粉絲表達「我沒事，不用擔心」，讓大家看得好是心疼。

▲▼Jackson踩空摔下舞台，躺在地上久久站不起來。（圖／翻攝自推特）

因為是演唱REMIX版本的關係，成員們在舞台各處走著都沒能即時發現，其中BamBam發現特別多人聚集，從工作人員間的縫隙發現是Jackson，神情緊張地走進比手勢問OK嗎？確認都沒事後才回到舞台繼續表演。

▲BamBam發現後也很擔心。（圖／翻攝自推特）

粉絲看了影片後發現Jackson踩的是舞台延伸出去隔版的轉角處，下方毫無支撐物僅用一塊黑布蓋住，紛紛撻伐就是因為這樣才會導致偶像踩空，「希望嘉爾沒事，別硬撐，快去醫院檢查」、「希望主辦方盡快解決問題，找出事故的緣由」。