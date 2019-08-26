ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王嘉爾演唱會踩空「直接重摔台下」　粉絲嚇到大尖叫…BamBam也急去關心

記者張筱涵／綜合報導

韓團GOT7從6月起展開第三次世界巡迴演唱會，25日到了澳洲墨爾本開唱，怎料在《FLY》REMIX版本的時候，原本想更靠近觀眾席一點的成員Jackson（王嘉爾）直接踩空摔下台，場面怵目驚心。

▲GOT7於25日到墨爾本開演唱會。（圖／翻攝自GOT7推特）

▲GOT7於25日到墨爾本開演唱會。（圖／翻攝自GOT7推特）

請繼續往下閱讀...

▲GOT7於25日到墨爾本開演唱會。（圖／翻攝自GOT7推特）

從粉絲曝光的影片中，可以看見Jackson站在舞台邊緣向前跨一步直接掉落台下，工作人員看到後都相當傻眼外，就在正前方的粉絲更是嚇得叫了出來。Jackson躺在地上久久無法站起，但仍揮著手向粉絲表達「我沒事，不用擔心」，讓大家看得好是心疼。

▲Jackson踩空摔下舞台，躺在地上久久站不起來。（圖／翻攝自推特）

▲▼Jackson踩空摔下舞台，躺在地上久久站不起來。（圖／翻攝自推特）

▲Jackson踩空摔下舞台，躺在地上久久站不起來。（圖／翻攝自推特）

因為是演唱REMIX版本的關係，成員們在舞台各處走著都沒能即時發現，其中BamBam發現特別多人聚集，從工作人員間的縫隙發現是Jackson，神情緊張地走進比手勢問OK嗎？確認都沒事後才回到舞台繼續表演。

▲Jackson踩空摔下舞台，躺在地上久久站不起來。（圖／翻攝自推特）

▲BamBam發現後也很擔心。（圖／翻攝自推特）

粉絲看了影片後發現Jackson踩的是舞台延伸出去隔版的轉角處，下方毫無支撐物僅用一塊黑布蓋住，紛紛撻伐就是因為這樣才會導致偶像踩空，「希望嘉爾沒事，別硬撐，快去醫院檢查」、「希望主辦方盡快解決問題，找出事故的緣由」。

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

推薦閱讀

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

《不能是朋友》導演鬆口「電影版進度」！　PTT黑特文狂罵…他認：有很多瑕疵

《不能是朋友》導演鬆口「電影版進度」！　PTT黑特文狂罵…他認：有很多瑕疵

洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳

洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

朴敘俊跟他放閃「遊艇看夕陽」　粉絲興奮逮IG傳情：V也在！

朴敘俊跟他放閃「遊艇看夕陽」　粉絲興奮逮IG傳情：V也在！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

《不能是朋友》導演鬆口「電影版進度」！　PTT黑特文狂罵…他認：有很多瑕疵

洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

GOT7, 王嘉爾, Jackson

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎
  2. 瘋電影／靈異乍現　天上掉下來的禮物別亂撿
  3. 王嘉爾演唱會踩空「直接重摔台下」　粉絲嚇到大尖叫…BamBam也急去關心
  4. 唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺
  5. 網爆「麥莉女女擁吻照」是關鍵！　雷神弟一看到…秒申請離婚
  6. 蕭亞軒認愛小16歲黃皓！　她預言「姐弟戀下場」嫩男友鼻子成關鍵
  7. 獨家／周興哲歌迷摸椅下超驚喜　打開是「一年前楊丞琳」
  8. 黃曉明吃飯突喊開會…6人全被逼停嘴！　節目組幫揭原因
  9. 婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢
  10. 小賈前女友21歲生日「800萬名車」停家門！進屋再收二度驚喜

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366