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鄭敬淏新戲其實是喜劇！《當惡魔呼喊你的名字》翻轉劇情又哭又笑

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

當你失意時，拖著孑然一身的身軀，什麼能安定你那將出走的靈魂？名利？成就？一生的榮華富貴，還是回到過去讓時間再重來一次？如果這些都能擁有，你願意把靈魂有期限的賣給惡魔嗎？

▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

擁有好才華卻不被看到，時間一點一滴的流逝，這一生就要這樣過了。有一天惡魔出現了，他說：把靈魂賣給我吧！只要十年，你想要的功成名就都可以實現，多麼誘人的條件啊，怎能拒絕？擁有十年也好，合約簽下去後，真的實現了，人生到了高峰，外貌、金錢、名利都有了，真的擁有十年就足夠了嗎？時間一晃眼地過了，惡魔接收靈魂的期限到了， 然後發現，那些以為靠自己才華所寫出來的歌，竟然都不是自己的，是惡魔從別人那偷來的，這已經擁有的一切怎麼放得了手？

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▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

其實惡魔不可怕，可怕的是慾望而跟惡魔為伍，但合約到期將變回原型，靈魂要被回收了，怎麼辦？「那就再找個一等的靈魂給我，我可以再多延長合約時間」，惡魔這麼說著…

韓劇《當惡魔呼喊你的名字》說的是慾望，慾望越是強烈，越抗拒不了外界來的誘惑，但總是會出現這麼一個人，即使再怎麼失意，仍然正面、仍然積極向上，對於這種角色，有時我會感到厭惡，不是不相信會有如此正面的人，而是為他太正面，總是讓自己受傷而感到生氣。

▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

也因如此，在金伊靜（李雪飾演）這個角色出現時，見著她一直失落的人生，又不斷和河立（鄭敬淏飾演）相遇，才兩集我就對這角色有些不耐，可是當金伊靜輕聲唱起這首歌時，我又不免為她落淚…
버릇처럼 혼자 하는 말
像是習慣的一樣 自言自語著
잘 될 거야 괜찮아
一切都會好的 沒關係
언젠가는 웃게 해줄게
總有一天會讓你展現笑容的
거울보다 어색해도 해봤잖아
即使比照鏡子尷尬 也都試過了嘛
다 지나갈 거야
全都會過去的
별을 세며 참았던 여린 눈물도
數著星星強忍著脆弱的眼淚
다 지나가겠지
全都會過去的
주저앉고 싶었던 어제 일기도 지친 맘도
即使昨天寫下想放棄的日記和疲憊的心

▲當惡魔呼喊你的名字,鄭敬淏,朴誠雄,李雪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

這時那個口是心非的河立實在是我不想見的，但也知道這時的河立是不想承認自己的脆弱，還好二集半的時間還一直在循環著找新靈魂的劇，終於有出口。

原本，我以為這是部魔幻懸疑劇，可能不是那麼有趣，可是當河立認為的一等靈魂出現時，錯了！真的錯了！畫風一秒變喜劇，讓我又哭又笑的第四集，也原本讓我只因為主角而看的戲，突然引起了興趣，在這過程我也反覆想著，如果是我，願意把靈魂賣給惡魔（朴誠雄飾演）嗎？誘惑很大，但期限即將到期的掙扎，要放手一切才是最難的時刻。

第四集的尾聲，河立將金伊靜引向舞台
내 손을 잡아,　抓住我的手
이제,　現在
절대로 내려올 수 없는 정상으로 올라가는 거다.
絕對讓你走上無法放下的顛峰

金伊靜也會迷失在名利之間，步上徐東天（鄭敬淏飾演）的後塵嗎？最後這一切是河立跟惡魔遠走高飛（誤），又或者會出現天使出來救續河立？河立會變回徐東天嗎（不要好了）？戲已經殺青，結局也已確定，過程不會再有變數，我只希望這部戲不要有愛情線，但惡魔跟河立我可以（嗯？） ～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文出自外稿作家：臺灣歐妮，看更多臺灣歐妮專欄文章

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當惡魔呼喊你的名字, 鄭敬淏, 朴誠雄, 李雪, 日韓風

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