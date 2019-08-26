周興哲爆假分手事件！　醒來收到「女友澄清簡訊」笑出來

記者關韶文／高雄報導

亞洲創作新天王周興哲一連兩日在高雄開唱，頂著破病、不畏颱風開唱。被問到日前「假分手」女友事件，周興哲表示，「完全沒這件事情！」回想當天早上起床，他只收到了女友的簡訊，「我從來沒講過這個話，我們就把它當成笑話在看。」

上個月周興哲被爆出和主播女友假分手消息，慶功宴上被問到此事，周興哲則當成笑話一則，「我就是一大早就收到他的簡訊，他說他完全沒有說過這個話！」工作人員則緩頰，「其實我們也希望周興哲多戀愛，所有的情緒起伏都是創作的來源！」

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▲周興哲出席演唱會慶功宴。（圖／星空飛騰提供）

兩天演唱會，女友都默默躲在台下守候，也相當擔心他的身體狀況，被問到女友是否有替他加油打氣，周興哲害羞說，「女友有跟我說，『You are amazing.』他有跟我說，我今天唱的比昨天好！」

周興哲頂著病體開唱，第一天結束演唱後，周興哲完全失聲，緊急就醫吃了類固醇，隔天才恢復聲音狀況。讓他相當開心，「我本來擔心第二場聲音有恐懼，幸好睡眠都很好，今天也很不可思議，是我最滿意的演唱會。」

周興哲為了《你，好不好》巡演下足苦功，花了三週時間苦練舞蹈，會後慶功宴他開心喝酒，放下所有壓力，談到第二日嘉賓許瑋甯，周興哲笑說，「因為很怕如果他很緊張，我就要帶氣氛；如果他很嗨，就會很好玩！」被問到是否真的要幫許瑋甯寫歌，周興哲則笑說，「我真的會想！」