蕭亞軒認愛小16歲黃皓！　她預言「姐弟戀下場」嫩男友鼻子成關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

天后蕭亞軒40歲生日凌晨認愛，公開和小16歲男友黃皓的戀情，閃瞎大批粉絲。她在娛樂圈情史豐富，走出生病低潮擁抱愛情，受到外界高度關注，其中有命理師大膽預言小倆口的交往結局，她得等到5年後才能覓得如意郎君。

▲蕭亞軒認愛小16歲黃皓，閃爆粉絲。（圖／翻攝自蕭亞軒微博）

據《TVBS》報導，命理師江嘉葉通靈天后的前世今生，發現蕭亞軒雖然情史不斷，也一直走得坎坷，「這樣的磨難，都要歸咎於前世的風流債」。她說蕭亞軒前世是高級聚會場所老闆的小姨子，貌美如花、聰明艷麗，還能吟詩作對，前來消費的客人非富即貴，「她很會招呼客人，討人喜愛，卻周旋在許多客人間，似有情，似無情，戲弄過很多人，卻從未付出真情，所以今生受到報復，蕭亞軒的情路才會如此坎坷。」

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江嘉葉從黃皓的面相分析，見他鼻高骨隆，鼻中心有點煞氣，因此主見很強，年紀越大越明顯，推測他的工作並不會很順心，未來和女友蕭亞軒可能會因為意見不同，產生爭執。

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／通靈命理師江嘉葉提供）

此外，江嘉葉認為蕭亞軒40歲前脣形發光發熱，桃花一段一段接著來，但是仍然沒有找到心心相印、互敬互愛的對象，從命格來看，她的夫妻宮帶有煞氣，因此婚姻之路比較不順遂，如果多參與公益活動，大善心將會有大福報，也能彌補命格中的不足之處。

蕭亞軒和黃皓16歲差姐弟戀受到外界熱議，江嘉葉直言她的另一半體貼細心，但是緣分始終未到，認為天后要等到45歲，才能找到如意郎君，更建議女方找年齡小10歲以內，高、帥、溫文儒雅的類型，而且不必是富二代或是藝人，而是中產階級的帥哥，這樣婚姻才能長久美滿。

據悉，黃皓是蕭亞軒歷來緋聞對象中年紀最小的，兩人在2017年就被狗仔直擊12小時過夜情，直到2019年6月也被目擊男方進出香閨，感情維繫相當長一段時間。女方更選在40歲生日認愛，他也在微博發文回應「和妳在一起」，不過貼文被發現秒刪，再度引來網友諸多揣測，也有人猜告白貼文是設定隱藏了。