獨家／周興哲歌迷摸椅下超驚喜　打開是「一年前楊丞琳」

記者關韶文／高雄報導

亞洲創作新天王周興哲25日高雄開唱，其中一個橋段是送給歌迷拍立得，在1萬1千個位置底下，隨機放置了100張拍立得，當中10張還附上親筆簽名，只是沒想到當有位女歌迷摸到牌正要驚呼時，下一秒竟發生「逆轉驚喜」，讓歌迷哭笑不得。

▲周興哲高雄開唱。（圖／星空飛騰提供）

周興哲舉辦《你，好不好》世界巡演，一連兩天在高雄開唱，當中周興哲貼心準備了100張拍立得，沒想到當歌迷摸到自己椅子「有東西」，正要準備尖叫時，直接傻眼，內容就是將近一年前，去年10月楊丞琳《青春住了誰》的卡片。

請繼續往下閱讀...

▲▼周興哲歌迷翻到一年前楊丞琳卡片。（圖／讀者提供）

歌迷向記者透露，「跟你說一件非常非常搞笑的事情，周興哲不是說有拍立得嗎，然後我跟朋友在找的時候，他還以為他拿到了，結果！！！他要打開信封覺得奇怪，全部的人也都往我們這邊看，竟然是快1年前丞琳演唱會的，害我們想叫又叫不出來，真的真的太搞笑了啦！」

楊丞琳《青春住了誰》去年十月前進高雄開唱，而相隔10個月後，周興哲來到小巨蛋開唱，中間還經歷了八三夭、玖壹壹、蕭敬騰等藝人，沒想到這張卡片竟然如此「有緣分」還在椅子下，這結局真是讓歌迷哭笑不得。