黃曉明吃飯突喊開會…6人全被逼停嘴！　節目組幫揭原因

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星黃曉明最近在真人秀《中餐廳3》擔任店長，因行事作風過於霸道，從節目開播至今，他都頻頻遭到網友吐槽，近來有觀眾發現，他在節目中總是要求餐廳合夥人在吃飯時間開會、談公事，讓大家都沒時間好好吃飯，再度掀起了爭議，對此節目組在25日晚間也特別發文幫他解釋。

▲黃曉明飯桌上要求眾人開會。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

在最新一期節目中，黃曉明在眾人聚在一起吃晚飯期間，突然要求大家開會，談論公事，當時眾人也紛紛放下筷子，提出自己的個人意見，不過從影片中可以看到，當沒有輪到自己發言時，大家還是忍不住拿起筷子繼續吃，沒想到楊紫吃到一半，卻突然被點到發言，反應不過來的她只能愣在原地。

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▲在沒有輪到自己發言時，不少合夥人都忍不住拿起筷子繼續吃。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

看到這狀況，黃曉明似乎十分不開心，看著楊紫直言：「妳吃完了嗎？要不然妳先吃完咱（我）們再說。」不少網友看到這一幕，都為眾人感到不值，「在大家累了一天，飯到沒吃好的情況下，要人家開會是對」、「為什麼要在吃飯時間開會」、「只有店長一個人吃飽，大家都還在吃」，掀起了不少熱議。

▲楊紫在吃肉被點到發言，說不出話，黃曉明似乎因此被惹怒。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）



而節目組25日晚間也特別在官方微博上代為解釋，稱黃曉明是希望可以瞭解所有人的想法，「及時與各位合夥人保持緊密溝通，為不佔用大家更多休息時間，在飯後組織餐廳會議，根據情況隨時調整餐廳經營模式。」不過對此解釋，不少網友都不買帳，「這只是黃曉明一個人吃飽了後就開會，但其他人沒有吃飽啊」、「確定是飯後嗎，大家都還在吃不是嗎？」





▲節目組幫解釋。（圖／翻攝自微博／《中餐廳3》）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／《中餐廳3》）