婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

記者陳芊秀／綜合報導

日籍女星佐藤麻衣嫁給台塑集團長孫王泉仁5年，近2年不但爆婚變，更傳出在海外離婚，為此透過私人臉書發聲：「媒體寫的亂七八糟，回來日本很peace，我們在日本自由自在。」她嫁入台灣豪門，也曾經是日媒新聞焦點，如今婚姻狀況受到外界關注，連自身財力也引人好奇。

▲麻衣婚變台塑長孫王泉仁，自身財力也引來外界好奇。（圖／翻攝自麻衣臉書、記者黃克翔攝）

麻衣19歲來台發展，參加華視綜藝《超級星期天》選秀活動，並以「Sunday Girls」出道，後來代言內衣廣告成為話題，再從偶像轉型主持人。她因為主持「沖繩電影節」受到矚目，紅回日本發展，並和「倫敦靴子」的小淳（田村淳）一起主持節目，全盛期手上有3個電視節目、1個廣播節目，月收入超過150萬台幣，同時是台日兩邊加起來的進帳，堪稱荷包滿滿，外傳老爸是前電視台業務高層，因此家境優渥，儘管淡出娛樂圈，生活也不至於讓兒子吃苦。

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▲麻衣和小淳曾合作主持節目，全盛期月收入150萬台幣。（圖／翻攝自臉書／麻衣）

自從和王泉仁爆婚變，麻衣面對各種傳聞，其中包括男方每月支付50萬台幣，作為她豪門婚姻的零用錢，對此她的經紀人曾回應：「藝人的私事不方便透露，尤其是聽說來的消息，我們不予回應。」而且她的好友也否認50萬傳言。

▲麻衣嫁台塑豪門，曾被傳王泉仁每月支付50萬零用錢，被友人否認謠言。（圖／翻攝自臉書／麻衣）