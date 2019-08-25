小賈前女友21歲生日「800萬名車」停家門！進屋再收二度驚喜

記者吳孟庭／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）前女友蘇菲亞李奇（Sofia Richie）24號過21歲生日，穩交2年、大她一輪的男友史考特迪西可（Scott Disick）出手闊綽，直接送上一台將近800萬台幣的名車，上面還綁上紅色緞帶送給女友當作生日禮物，她也不吝在IG上曬恩愛兼炫富，興奮到頒發「最佳男友獎」。

▲小賈前女友李奇21歲生日收到「800萬名車」。（圖／翻攝自sofiarichie IG）

李奇稍早在她的IG動態PO出慶生照片，她收到一台黑色英國豪華跑車品牌奧斯頓馬丁Aston Martin DB11當作生日禮物，引擎蓋上還綁著超大型紅色緞帶，連她自己都嚇到寫下「Holy Sxxt（哇靠）」，接著公開裡面棕色皮革內裝，在照片上標註3次「WOW」，接著寫「Best bf award（最佳男友獎）」，送禮的神秘人物呼之欲出。

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▲李奇生日禮物「800萬名車」上面還綁上緞帶。（圖／翻攝自sofiarichie IG）

不僅如此，她回到屋內還收到第二波浪漫攻勢，桌上早餐用玫瑰花撲滿，排出她名字中的「S」，交往2年感情依舊好甜膩！另外她同一天還收到另外一台英國名車Range Rover，寫下「新車，OK我很好（New range. Ok I'm good #21.）」但沒有特別註明是誰送的。如果以美金31.6匯率換算，男友送的名車要價25萬（約台幣791萬），Range Rover起跳也要9.1萬，折合台幣也要288萬。

▲早餐用玫瑰花排滿整桌，李奇當天還收到另外一台車當禮物。（圖／翻攝自sofiarichie IG）

21歲收到的禮物價值讓普通人驚掉下巴，李奇其實來頭不小，她是知名歌手萊諾李奇（Lionel Richie）的愛女，身為星二代從小勇闖時尚圈，14歲就出道當模特兒，2016年又因跟小賈斯汀短暫交往而聲名大噪。2017年5月她和大她15歲的B咖男星史考特迪西可開始交往。

▲李奇與迪西年紀相差整整15歲。（圖／翻攝自sofiarichie IG）

男方也背景雄厚，史考特迪西原本以模特兒職業維生，2007年和美國名媛卡戴珊家族的寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）交往後，多年來育有3名子女但從未結婚，是卡戴珊家族真人秀的固定班底，雖然兩人最後在2015年正式分手，但高知名度讓他擠身上流，2017年Celebrity Net Worth網站估算他的財產至少1200萬英鎊，大約台幣4.7億，但現在可能更高。