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挺過出軌風波…牽手許志安遊歐洲！　鄭秀文突洩「當媽心聲」

記者傅家妤／綜合報導

香港天后鄭秀文在結束一連13場的《#FOLLOW Mi 世界巡迴演唱會2019》後，與老公許志安到歐洲旅遊，期間她經常會在社群網站上分享美照，以及遊玩心得，她在IG上透露，在這趟旅程中與友人小孩同行，讓幫忙照顧小孩的她深有感悟，認為自己會是個「不合格的母親」。

▲鄭秀文。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

▲鄭秀文近來與好友一起在歐洲旅遊。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

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鄭秀文這次到歐洲旅遊，除了老公許志安外，張衛健夫妻以及早已移民英國的著名作曲人雷頌德夫妻，也一併同行，她25日在IG上曬出一張四人合照，畫面中只見她身穿白色T恤搭配牛仔褲，與雷頌德的妻子梁家玉緊緊相依，而一身白色系打扮的張茜則站在梁家玉的另一邊，還有一名小孩站3人前方，露出淺笑。

▲鄭秀文。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

▲鄭秀文曬出與張茜、梁家玉的合照。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

該小孩就是雷頌德與梁家玉的兒子，鄭秀文在IG發文中分享了與小孩一起旅遊的心情，大讚雷頌德的兩個小孩非常乖巧、懂事，也很活潑，還說梁家玉是個1十項全能的100分的媽媽，讓她非常佩服，在陪著對方小孩玩的這幾天，鄭秀文也頗有感觸，自嘲如果當了母親，一定是個不合格的媽媽，「我們都是當阿姨的，當阿姨跟小孩玩是一陣子，但當媽媽養育孩子是一輩子，我實在擔當不起這偉大（的）人生角色。」字裡行間流露出滿滿對媽媽的佩服。

一番當媽心聲隨即引起了大批網友關注，不少粉絲紛紛安慰，「不會，你在任何角色都做得很好的，如果你是個母親，一定會非常稱職」、「當妳有了小朋友就會變得不同，我相信妳也會是十項全能的super mom」，意外掀起不少熱議。

▲鄭秀文。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

▲鄭秀文發文。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

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