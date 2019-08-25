雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

記者吳睿慈／綜合報導

由IU主演的戲劇《德魯納酒店》接近尾聲，25日播岀第14集，社長「張滿月」千年前的怨恨逐漸解開，她怨恨青明遭背叛，但男方其實是想守護她、挺而走險，最後自殺，兩人結下深深誤會。直到具燦星13集被「青明」化身的螢火蟲附身，一切內幕才解開，但他摸著張滿月的頭，引起女方誤會具燦星是青明的前世。

▲青明附身具燦星，導致張滿月以為他就是青明的轉世。（圖／翻攝自tvN）

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具燦星被「青明」化身的螢火蟲附身，順利走出通往陰間的隧道，摸了摸張滿月的頭，卻讓女方嚇到失魂，認為他就是青明的轉世，直到被書生推了一把，具燦星的魂魄才回到身上，但張滿月氣憤地離開現場。

▲張滿月擔心具燦星是青明的轉世。（圖／翻攝自tvN）



張滿月害怕具燦星就是青明的轉世，追問男方細節，具回答：「我在夢裡看過那個男人了，名為青明的男人，他在湖邊等你，拿著一個有你的樣式的髮飾，你有收過那樣的禮物嗎？」具燦星問她「我會是他的前世嗎？」但她安慰「對，絕對不是。」

▲麻婆姑說的話讓張滿月陷入混亂。（圖／翻攝自tvN）



張滿月陷入混亂，麻婆姑意有所指告訴她：「妳不是已經遇到他了嗎？沒辦法避免，他已經到妳身邊了。」她瞬間陷入憤怒情緒大吼：「是具燦星嗎？」麻婆姑再回「如果是具燦星的話，你能接受嗎？」她痛苦地回道「我恨了千年的人，又變成我愛的人回來了嗎？」麻婆神沒給她正面答案，僅回應「妳會消滅青明，還是挽救具燦星，那都是妳要決定的。」並將青明髮飾傳達給她。

▲▼張滿月在腦海裡想像自己殺死具燦星。（圖／翻攝自tvN）



收到青明所給的髮飾，張滿月遠方剛好看到具燦星走過來，她憤恨地將髮飾化成劍，再度朝具燦星胸口刺下去，他痛苦地說：「妳不是說妳相信我嗎？」具燦星最後倒下。鏡頭再次拉回她的思緒，還好一切都是她的想像，她哀痛地向客房經理訴：「我剛剛在心裡殺了具燦星，他可能是我最恨的人的轉世，也有可能不是，但也有可能是，如果他是的話，我沒辦法繼續看著他。」

▲張滿月將千年前的怨恨寄託在髮飾上，想要借惡鬼薛志源的手，殺了具燦星。（圖／翻攝自tvN）



無法親手殺了具燦星，張滿月把自己千年前的怨恨寄託在髮飾上，並轉交給惡鬼薛志源：「你把這個吃掉，吃完，變成惡鬼。」她哀痛告訴具燦星「我要殺死你，但做不到，因為太喜歡你了。」最後撂下一句「我最後還是利用你了」，離開現場。

▲▼薛志源後來被消滅。（圖／翻攝自tvN）



具燦星知道自己被誤會了，衝去找麻婆姑：「是真的嗎？我就是那個她恨了千年的人嗎？」但麻婆姑望向旁邊的螢火蟲：「他才是張滿月客之月棧的第一個客人。」為了不讓張滿月被道士麻婆姑消滅，他聯手酒店的客房經理、書生、池賢仲與死神把薛志源消滅。

▲▼張滿月解開對於青明的誤會，最終道別。（圖／翻攝自tvN）



張滿月得知真相後，終於喊了青明的名字，最後螢火蟲化為人形，相隔千年，摯愛現身在她面前，她含著淚水說：「我都開花了，所以你也停止吧。」青明露出一抹笑容與淚水回答：「這真的是最後了。」他又變回螢火蟲，由張滿月送他最後一程。

▲張滿月坐上車，陪著青明前往陰間。（圖／翻攝自tvN）

在張滿月上車前，具燦星抓著她問：「妳會回來吧？」她回答「等著我」，沒想到，一個月過去，張滿月卻沒再回來，月靈樹最後一朵花也凋萎了，她走上橋後記憶逐漸消失，而青明伸出手希望與她一起離開，鏡頭一轉，具燦星等不到張滿月回來，悵然若失坐在公車站前，最後他哭出聲音、哭得心碎。

▲▼張滿月走上橋，記憶逐漸消失，呂珍九等了一個月她還是沒回來，在公車站前哭到心碎。（圖／翻攝自tvN）

