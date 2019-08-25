高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星高圓圓和趙又廷結婚5年，終於在5月迎接寶貝女兒Rhea出生。她婚後就變得十分低調，鮮少更新近況，難得透過雜誌曝光近照，生完寶寶3個月，就恢復產前狀態，讓網友驚呼「真女神！」

▲高圓圓產後露臉，網友發現不一樣了。（圖／翻攝自微博／高圓圓工作室）

高圓圓的影片透過雜誌活動曝光！升級當媽的她綁起高馬尾，露出精緻五官，鏡頭前展現甜美笑容，白襯衫搭配紅格子裙，展現纖細腰身。她產前曾短暫露面，當時臉蛋有些豐腴，現在平安生下女兒，火速恢復好身材，V字下巴更證明臉蛋早就消風。

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▲高圓圓產後恢復纖細腰身，豐腴臉蛋也變回瓜子臉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

有網友注意到女神眼神變化，「以前是溫柔，現在是堅毅」、「生過小孩和不生小孩眼睛看起來真的不一樣」，有人感嘆「生孩子真的特別傷元氣，明顯會憔悴很多，女人不容易啊」，甚至質疑「對不起，老了5歲」，引發熱議。大部分粉絲仍驚呼女神氣質，「就算當媽媽了也還是滿滿少女感」、「一直都是女神」、「祝福越來越幸福。」

▲網友覺得高圓圓眼神，生產前和生產後不一樣了，溫柔變得堅毅。（圖／翻攝自微博／高圓圓工作室、新浪娛樂）

▲高圓圓產後狀態引發熱議，有人直指「老了5歲。」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）