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因為舒淇看了《五行刺客》！俊男美女狂揍人　值得倒帶重看

圖文／鏡週刊

首先因為《五行刺客》的監製之一是馮德倫，然後馮德倫的老婆是舒淇，因為他們兩個人都推薦《五行刺客》，所以我就看在舒淇的份上也看完了《五行刺客》（舒淇看到這段文字應該會感到全身發冷吧…）。

 
推薦給：
  1. 想看各種武打動作的爽片，不想太傷腦筋看劇情
  2. 喜愛舒淇、愛屋及烏的人

其實《五行刺客》的最大賣點，就是男主角兼製片，印尼動作明星伊科烏艾斯（Iko Uwasi），這位從小為了鍛鍊身體開始習武的穆斯林，在2011年《全面突襲》（The Raid）震撼全球影壇。不光只是因為他的快捷身手，還有讓主角動輒被左右包圍、眾人不斷圍攻，隨便一場戲都是一個鏡頭到底，整個暴力跟熱血尺度完全爆表。這類的武打風格超越了以往港片的節奏，也凌駕了韓片那種刀刀見骨的極限，馬上影響了好萊塢，拍出了《捍衛任務》的動作片。

  1. 文峰飾演六爺（左），是唐人街的老大，跟阿凱的五行刺客大打出手。（Netflix提供）
  2. 看過《五行刺客》的觀眾，公認扮演陸新的路易斯陳顏值最高、最帥。（Netflix提供）

伊科烏艾斯馬上接連拍了好幾部印尼動作片，如果你喜歡這類風格的話，這些在Netflix都可以看到，《迎頭痛擊》（Headshot）、《黑夜降臨》（The Night Comes for Us），真的是打到最後一滴血都在打。但是他跟泰國東尼嘉、中國陳虎演出的《三重威脅》（Triple Treat）就是個爛片，因為陳虎的打鬥風格跟另外兩個人的快狠準完全不搭。此外伊科烏艾斯也出現在好萊塢動作片《拳力逃脫》（Mile 22），除了演出重要角色之外，還負責全片武打。《五行刺客》算是伊科烏艾斯的新嘗試，因為這齣戲有些神怪的奇幻元素在裡頭。

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  1. 凱薩琳溫妮克飾演前來臥底的刑警克莉絲汀，預告了幫會地盤大戰開打。（Netflix提供）
  2. 珍妮接管父母親的餐廳，卻要分神照顧長不大的弟弟。（Netflix提供）

故事從在唐人街當廚師的阿凱說起，他的夢想是擁有自己的餐車，但還是會跑來幫好友珍妮的餐廳幫忙。餐廳是珍妮爸媽留給她經營的，希望可以在舊金山好好照顧弟弟湯米。但湯米從小就是個扶不起的阿斗，只能跟著三和會的六爺做事。六爺當年救了偷渡來美的阿凱，六爺成為眾人眼中不得不敬畏的幫派老大。直到阿凱獲得神祕的力量，發現自己的天命，就是成為「五行刺客」，要消滅擁有五行之力的壞人，以免地球淪為他們統治的戰場。

  1. 湯米從小到大就是麻煩不斷，成為眾人眼裡最弱的一位。（Netflix提供）
  2. 阿凱在茵茵（左）的訓練下，學習接受成為「五行刺客」的使命。（Netflix提供）

這齣戲的前面設定有點囉唆、也有點太長，像是阿凱發現獲得「五行刺客」的力量後，容貌可以改變，所以製作單位找來另外一位功夫高手Mark Dacascos（《捍衛任務3》跟基努李維激戰的終極殺手）飾演易容後的阿凱。所以你會想，阿凱接下來應該就會不斷易容、用這方式「臥底」，把擁有五行之力的邪惡人士一一幹掉。結果不是，他的祕密一下就被六爺識破。更奇妙的是，珍妮、湯米等好友，也很快就被說服阿凱就是「五行刺客」。就連前來臥底、偵察唐人街黑幫地盤之爭的警察克莉絲汀，也立刻能理解這個神怪理論（她不理解也不行，因為劇情後半部就變成光速進展）。

  1. 陳鈺芸飾演阿贊，從第八集開始瘋狂搶戲。（Netflix提供）
  2. Mark Dacascos飾演易容後的阿凱，很可惜的是，後來阿凱就很少使出易容這招，因為壞人都知道是他（這是什麼三腳貓的易容術呀！？）（Netflix提供）

《五行刺客》整齣戲看完之後，發現前面四集的故事進展實在太慢了，很容易讓觀眾覺得無聊，但後半部又變出很多花樣，才覺得劇情有意思。第八集刻意用倒敘的方式，來交代同一個事件裡頭，不同角色人物的觀點，顯得相當有創意，也證明了這齣戲不見得要把全部的賣點都放在拳腳功夫身上，特別是伊科烏艾斯的矯健身手。問題是已經找了伊科烏艾斯來當男主角，不讓他好好大顯身手，豈不是很矛盾嗎？

雖然功夫、武打才是整齣戲的賣點，神怪元素只是讓劇中人在現代世界的好身手合理化，能不能接受要看個人（但我們都能接受超級英雄的存在，照理說也不用拘泥在「五行之力」）。不過這齣戲還有很多俊男美女，而且他們都會打，像是凱薩琳溫妮克、路易斯陳（Lewis Tan）、陳鈺芸（JuJu Chen），雖然身手不及伊科烏艾斯那樣漂亮，但相當賞心悅目。對，《五行刺客》最有趣的地方，就是後半部的賣點根本不在伊科烏艾斯身上，但你覺得精彩多了。看來離開了印尼之後，伊科烏艾斯還在尋找真正能理解他動作身手的編導。


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