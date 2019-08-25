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許瑋甯失控「清唱3首」　周興哲傻眼：還好有訂回程票！

記者關韶文／高雄報導

亞洲創作新天王周興哲25日在高雄開唱，舉辦《你，好不好》世界巡迴演唱會，第二晚嘉賓邀請好友許瑋甯對唱《黏黏》，沒想到請神容易送神難，許瑋甯拿起麥克風就清唱三首《你敢不敢》、《給我一個理由忘記》、《美麗笨女人》，讓周興哲直接傻眼！

許瑋甯表示彩排時被大陣仗的樂團陣容「嚇到」猛發抖，原以為就是彩排對一下，沒想到現場有數十人配備，她坦承練團時有因此受到影響，但也大讚Eric弟弟越來越有成就！

▲▼周興哲。（圖／星空飛騰提供）

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▲▼周興哲、許瑋甯開心合唱。（圖／星空飛騰提供）

▲▼周興哲。（圖／星空飛騰提供）

雖然彩排皮皮挫，但登上雄蛋舞台表現超優，讓Eric虧她：「不抖了啊？」她笑說：「舞台上望下去一大片黑黑的，就不怕了！」可愛的言語讓全場都報以熱烈掌聲。周興哲還爆許瑋甯是KTV歌后，一進包廂別人都搶不了她的麥，因為她實在太愛唱。

意外的是，許瑋甯猛虧周興哲舞技，讓周興哲哭笑不得回應，「你們知道他有多常笑我跳舞嗎？」不過許瑋甯也大讚周興哲，「雖然我很常笑他跳舞，但是他是一個非常認真的歌手，也許以後會是演員，他舞蹈真的進步非常多！」

▲▼周興哲。（圖／星空飛騰提供）

▲▼周興哲邀請許瑋甯擔任演唱會嘉賓。（圖／星空飛騰提供）

▲▼周興哲。（圖／星空飛騰提供）

許瑋甯也在周興哲鼓吹下，拿起麥克風清唱《你敢不敢》、《給我一個理由忘記》、《美麗笨女人》，許瑋甯表示，「我看到rundown，他居然只給我四分鐘的時間，我就想說，『蛤，四分鐘？』」一唱完引來全場尖叫，許瑋甯表示，「我真的想當歌手？你可以幫我嗎？」周興哲秒答應。

請神容易送神難，就在許瑋甯連唱三首後，周興哲幽默笑說，「剛剛你好投入，好像我是嘉賓一樣，你真的把這邊當自己家，還好有先訂回程高鐵票，不然真的不知道要唱到什麼時候。」兩人妙語如珠，全場笑翻。

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