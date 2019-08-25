小玉才喊話要退出YouTube　又砸55萬出新歌...笑笑、放火率一票網紅力挺！

記者蔡琛儀／台北報導

YouTuber小玉日前才宣布，因為快要發不出團隊薪水，9月影片若沒達標就要退出YouTube界，他近日推出全新單曲《俵子》，以詼諧的歌詞和生動的MV呈現出社會上最真實、殘酷的一面。小玉表示想透過《俵子》讓大家知道，雖然我們努力在社會上當個善良的人，但在利益面前真的能保持初心的人卻是寥寥無幾，最後終究變成自己曾經最討厭的那種人。

▲▼ 小玉砸55製作新歌和拍攝MV 。（圖／彗星娛樂有限公司提供）

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小玉大手筆砸55萬製作新歌和拍攝MV，不但和導演一起構思劇情，還1人分飾3角，「有天我在回想從小到大，是不是只有我的生活中才會出現mv中的奇葩混蛋？」小玉在和朋友聊天的過程中，發現其實每個人都會遇到MV中的討人厭角色，因此決定將這些奇葩行徑集結後寫成一首歌，也好奇這樣的寫實歌詞可以引發多少共鳴。

▲尊（左起）、笑笑、放火和烏鴉來力挺小玉。（圖／彗星娛樂有限公司提供）

雖然新歌較具有爭議性，也帶有對現在社會的批判性，但小玉單純想讓大家知道音樂其實可以很簡單、娛樂、赤裸，不需要太過於嚴肅，「大家平時無聊聽聽，笑一笑其實不用太多思考，因為這是我的生活靈感，也一定是我們都一起經歷過的故事。」至於歌名的由來，小玉解釋原本想取名「婊子叢林」，但他覺得女字旁的「婊」對女性有貶義，所以才改成俵，「意思所有人在私底下都有讓人覺得混蛋的一面，雖然我們每天一直批評他人揶揄他人的不是，但在別人眼裡也就是半斤八兩。」

▲金魚（左起）、尊、小玉、放火、笑笑客串演出MV。（圖／彗星娛樂有限公司提供）

這次除了找來放火、尊、笑笑、烏鴉跨刀演出MV外，還有16歲的新生代YouTuber金魚，提攜新人不留餘力的小玉說：「因為我覺得她一直懷才不遇很可憐，還很年輕，或許還有機會想幫她一把。」至於未來有沒有計劃推出完整專輯？小玉笑說：「有這個想法，但我還是先存錢再說。」除了音樂之外，小玉近來也忙於籌備網路節目企劃案，喊話金主快點來投資。