熬1年入選AKB48 Team TP！　19歲團員一看海報「傻住了」

記者翁子涵／台北報導

AKB48 Team TP暑假忙於宣傳第二首單曲《TTP Festival》，由於每次出單曲成員都要重新經過選拔，這次被選上的團員柏靈開心說：「這個暑假對我來說最特別的就是入選了二單選拔成員，開始跑各種不同的通告，過程中雖然覺得自己有表現不足的地方，但漸漸感受到自己進步了！」

▲ AKB48 Team TP推出新單曲《TTP Festival》。（圖／好言娛樂提供）

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19歲的柏靈，從入選練習生到出道至今1年多，去年AKB48 Team TP首張單曲《勇往直前》時，她沒被選上，這次公布選拔名單時，她是最後一個被喊到名字的，柏靈坦言當下心情非常激動，「沒想到第二張單曲自己就有機會可以成為選拔成員」，透露去買單曲時，看到印有自己的海報貼在唱片行，內心更是感動萬分。

▲AKB48 Team TP成員柏靈。（圖／好言娛樂提供）



談到暑假，阿部瑪利亞透露以前在日本時，很喜歡去海邊或四處遊玩，「但來了台灣之後因為氣溫實在太熱了，整個暑假一直待在家裡吹冷氣」，更誇張形容是個最「難過」的暑假，但還好成員常去她家串門子。

▲AKB48 Team TP成員柏靈（右）和阿部瑪利亞（左）。（圖／好言娛樂提供）



2人被問到對未來有什麼期許？阿部瑪利亞說：「希望AKB48 Team TP 可以讓全台灣的人都認識，趕快去台灣的各個角落表演！」柏靈則說因為入選單曲得到了很多寶貴的經驗，「希望歌唱還有舞蹈實力都能夠繼續進步，下個目標則是希望在下一張單曲的封面上也能看到自己！」