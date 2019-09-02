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性侵犯遭逼供卻說「太多了不記得有誰」　《德魯納酒店》5大死亡案全都是真的

文／張筱涵

韓劇《德魯納酒店》主軸雖然在張滿月和具燦星的愛情故事上，但每一集所演出的社會案件都叫人印象深刻，無悔意的性侵偷拍犯，還是犯了錯只想拿錢解決的人，霸凌同學、毫無緣由詛咒別人去死等等，雖然是戲劇，但可曾想過其實在你我身邊真實發生ing？

1. 薛志源看桑切斯好欺負就隨意造謠，寄槍要對方乾脆自殺

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德魯納酒店7大事件整理稿。（圖／翻攝自愛奇藝）

桑切斯個性溫和有禮，面對每個人都是和善相待，怎料在美國讀大學的時候卻傳出他玩弄他人的事情，消息越傳越大，身邊同學還玩起賭局，賭他「會自殺」還是「活下來」，可怕的是，他有一天收到一盒包裹，一打開竟然是寫著「自殺121」、「活下來98」的投票結果且還有一把槍，慶幸的是他身邊有善良又充滿正義的具燦星，每天在對方陪伴之下心情也變得開闊，沒有悲劇發生。

但現實生活中霸凌事件層出不窮，甚至你我的學生時期沒做過、沒經歷過，但都一定至少看過，受害者最後自殺或做傻事的案例都在眼前真實上演，就像「玫瑰少年」葉永鋕事件一樣。每個人都是獨一無二且無比珍貴的個體，沒有人就是應該被欺負，也沒有誰比誰更高階，「不求一定和具燦星一樣勇敢出面，至少至少，別成為那219個人其一」。

2. 13號客人死前死後都是地獄，犯罪者卻是大企業社長

德魯納酒店7大事件整理稿。（圖／翻攝自愛奇藝）

13號客人本來只是一般大學生尹佳瑛，因為美麗外表而成了人人口中的校花，怎料卻遭到學長性侵和偷拍，影片很快就從大學同學群組內傳到別的地方，受不了流言蜚語又害怕的她最後將關在家中，每天就是咬指甲盯著電腦搜尋自己的影片是不是又被傳到哪裡，最後受不了精神折磨而自殺。

生前如地獄，13號客人死後還是只能被關在衣櫥中，一聞到人的味道就極度厭惡，就在她跑出德魯納酒店後，決定釋放心中的怨恨開始一一找始作俑者報復，成了惡鬼的她最後被四號麻姑神消滅，性侵犯卻仍逍遙法外還是大公司的社長。張滿月決定出手懲罰不停逼供時，對方卻說：「我不知道，我不知道她是誰，是我做的沒錯，但我不知道是那些女生之中的哪一個。」

德魯納酒店7大事件整理稿。（圖／翻攝自愛奇藝）

相信看到這裡，大部分觀眾都會覺得無言以對，竟然有人徹底毀了一個人的名譽和身心靈卻完全不記得長相和名字，性侵犯甚至在最後以為自己逃過一劫時，才突然回想起大學嘲笑13號客人：「啊，對啦，有聽說她自殺了。」說到這裡還笑出來：「現在才想起來呢。」可惡至極的人渣最後在四號麻姑神出面下，被火車撞死。

然而，遭到性侵、性愛影片被散布等事件在我們所生存的社會上很常見，被害者總活在恐懼之中，出面指控說不定還會遭到更痛苦的待遇，犯罪者卻能堂堂正正、自由自在生活，看似離譜的劇情卻在你我身邊真實上演。

3. 客室長老來得女，卻因長輩重男輕女而使之活活被餓死

▲《德魯納酒店》整理稿。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

客室長原本是名門媳婦，可惜在重視傳宗接代的朝鮮時代一直沒能懷孕，直到年紀大了以後才終於生下寶貝女兒，但當時重男輕女的家庭，再加上算命者告知長輩她的女兒會斷了未來祖孫，結果女嬰出生不過幾月就被關在小房間裡活活餓死，在她發現的時候早已經來不及。

巨大的精神衝擊使得客室長抱著女兒在街上遊蕩，只要一有人接近就會擺出兇惡臉，怎料這樣的她又成了該門戶的恥辱，最後在丈夫的面前被殺害。看似只有在過去時代才會發生的事情，其實現在也不難看見，老一輩總說「嫁出去的女兒就像潑出去的水」，實際上只對兒子好而隨意對待女兒的案例也曾登上新聞版面。

4. 孩子為撿球衝車道，爸爸衝去保護結果一起被撞死

▲一對父子死於車禍。（圖／翻攝自愛奇藝）

德魯納酒店的父子客人，主要是因為小弟弟衝到馬路上撿球，爸爸著急地衝去緊抱著兒子最後一起被卡車撞死，背上還能看見當時輪胎的痕跡，叫人看了心疼又不捨。特別的是，這對父子最後要求託夢給肇事司機，就是希望能親口道歉：「是我們突然跑到馬路上的，對不起。」希望這件事情能不要毀了對方的人生。

小朋友總是難以停下來分辨危險事物，總是需要大人在旁邊拉著才能保護，但也有些父母習慣性讓孩子在「感覺上是安全的環境」下亂跑而不教導，最後他們也養成了亂亂跑也沒關係的習慣。社會上就能常看見小朋友在餐廳亂跑最後被熱湯燙到、小朋友亂闖馬路最後被車撞，《德魯納酒店》的劇情演出了同樣事件的一體兩面使人深思。

5. 金宥娜把鄭秀晶推下天橋致死，明明有贖罪機會卻是讓爸媽拿錢隱瞞

▲《德魯納酒店》整理稿。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）  

富家千金金宥娜平常講話就刻薄，還很愛欺負貧苦家庭出身的鄭秀晶，有次見到對方戴著漂亮項鍊就一把要搶過來，最後不慎讓對方從天橋上摔下去，全身重擊行走中的車子死亡，而項鍊也成了殺人證據。結果她遭到鄭秀晶報復靈魂被推出體內，遇見張滿月的時候第一時間不是求饒，而是說：「去找我爸媽說吧，我爸媽什麼都會做的」

金宥娜爸媽雖然收到了張滿月的警告「兩位所做的選擇會殺了你們女兒的靈魂」，明知道是錯誤的，卻還是做出最卑鄙的選擇。其實有權有勢就胡作非為的人，不單單只是戲劇人物會這樣，現實生活中的人更是如此，就像大家常罵的「恐龍法官」或「反正他是ＯＯＯ的兒子」等等的，很難一時改變的事情讓人倍感無奈。

（▲本文圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站）

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