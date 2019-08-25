ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭亞軒黑色比基尼辣爆！　閨蜜李晶晶洩「天后貼心舉動」：always照顧我

記者陳芊秀／綜合報導

天后蕭亞軒選在40歲生日凌晨認愛，和小16歲男友黃皓的愛情成為熱搜焦點。她的閨蜜李晶晶近日曬出姊妹合照祝福，身穿比基尼的辣照因此曝光！

▲▼李晶晶曬蕭亞軒比基尼辣照慶生。（圖／翻攝自臉書／李晶晶、蕭亞軒）

▲蕭亞軒生日，李晶晶曬合照慶生。（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒、李晶晶）

照片中，蕭亞軒坐在泳池邊，上半身只穿黑色無綁帶比基尼，搭配亮金色長項鍊格子長巾蓋住下半身，大露雪白香肩和纖細美腿。她一手拿著眉筆、眼線筆，另一手拿著粉妝盤，專心地為李晶晶化妝，好友PO文：「Happy happy birthday to a special girl with a beautiful heart.（祝福一個有顆美麗的心的女孩生日快樂）超過20 years, 我還是不會化妝，謝謝妳always都照顧我！Love you to the moon and back.」

請繼續往下閱讀...

▲▼李晶晶曬蕭亞軒比基尼辣照慶生。（圖／翻攝自臉書／李晶晶）

▲李晶晶難得曬出蕭亞軒比基尼辣照。（圖／翻攝自臉書／李晶晶）

▲▼李晶晶曬蕭亞軒比基尼辣照慶生。（圖／翻攝自臉書／李晶晶）

▲李晶晶透露蕭亞軒總會幫自己化妝，「謝謝妳always都照顧我！」（圖／翻攝自臉書／李晶晶）

李晶晶和蕭亞軒是超級閨蜜，曾陪好姊妹療情傷，常去大自然爬山散心。她出身豪門，一向給人光鮮亮麗的印象，原來私下化妝靠好友，兩人深厚交情溢於言表。

▲▼蕭亞軒和李晶晶感情非常好。（圖／翻攝自IG／蕭亞軒）

▲蕭亞軒和李晶晶感情非常好。（圖／翻攝自IG／蕭亞軒）

蕭亞軒大方公開小16歲男友黃皓，甜蜜貼臉4連拍告白：「愛就是需要我們在一起。」她同步在微博公開認愛喜訊，並tag男友帳號，男友轉發並回應「和你在一起。」閃瞎眾人，沒想到貼文發表後秒刪，一度再發文「我還不太會用微博」，隨後又秒刪，有網友推測，男友疑似是設定將發文隱藏了。

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭亞軒, 黃皓, 李晶晶

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周興哲苦練「無袖二頭肌」炸開　飆唱《簡單愛》嗨翻！
  2. 蕭亞軒黑色比基尼辣爆！　閨蜜李晶晶洩「天后貼心舉動」：always照顧我
  3. 《大叔》金賽綸3姐妹長大了！網集體戀愛：身材、臉蛋都極品
  4. 《RUN新聞》愛情丘比特來了！鄭茵聲、熊熊聯手幫小鬼找幸福
  5. 防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！
  6. 交往3月求婚郭碧婷拼生子！　向佐婚前檢查「腎功能如70歲」
  7. 麻衣遭爆海外離婚王泉仁！　忍4天鬆口回應了「自由自在」
  8. 真人版蘿莉！13歲日瑞混血兒「魅惑電眼+波浪長髮」美到窒息　暑假打工爆紅
  9. 「怪物新人」ITZY刷新紀錄！　18天內霸氣奪12冠
  10. 影／偷車只需要「1顆棒球」！男星實測⋯才花1秒撬開車門

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366