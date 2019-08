蕭亞軒黑色比基尼辣爆！　閨蜜李晶晶洩「天后貼心舉動」：always照顧我

記者陳芊秀/綜合報導

天后蕭亞軒選在40歲生日凌晨認愛,和小16歲男友黃皓的愛情成為熱搜焦點。她的閨蜜李晶晶近日曬出姊妹合照祝福,身穿比基尼的辣照因此曝光!

▲蕭亞軒生日,李晶晶曬合照慶生。(圖/翻攝自臉書/蕭亞軒、李晶晶)

照片中,蕭亞軒坐在泳池邊,上半身只穿黑色無綁帶比基尼,搭配亮金色長項鍊格子長巾蓋住下半身,大露雪白香肩和纖細美腿。她一手拿著眉筆、眼線筆,另一手拿著粉妝盤,專心地為李晶晶化妝,好友PO文:「Happy happy birthday to a special girl with a beautiful heart.(祝福一個有顆美麗的心的女孩生日快樂)超過20 years, 我還是不會化妝,謝謝妳always都照顧我!Love you to the moon and back.」

▲李晶晶難得曬出蕭亞軒比基尼辣照。(圖/翻攝自臉書/李晶晶)

▲李晶晶透露蕭亞軒總會幫自己化妝,「謝謝妳always都照顧我!」(圖/翻攝自臉書/李晶晶)



李晶晶和蕭亞軒是超級閨蜜,曾陪好姊妹療情傷,常去大自然爬山散心。她出身豪門,一向給人光鮮亮麗的印象,原來私下化妝靠好友,兩人深厚交情溢於言表。

▲蕭亞軒和李晶晶感情非常好。(圖/翻攝自IG/蕭亞軒)

蕭亞軒大方公開小16歲男友黃皓,甜蜜貼臉4連拍告白:「愛就是需要我們在一起。」她同步在微博公開認愛喜訊,並tag男友帳號,男友轉發並回應「和你在一起。」閃瞎眾人,沒想到貼文發表後秒刪,一度再發文「我還不太會用微博」,隨後又秒刪,有網友推測,男友疑似是設定將發文隱藏了。