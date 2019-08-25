蕭亞軒黑色比基尼辣爆！　閨蜜李晶晶洩「天后貼心舉動」：always照顧我

記者陳芊秀／綜合報導

天后蕭亞軒選在40歲生日凌晨認愛，和小16歲男友黃皓的愛情成為熱搜焦點。她的閨蜜李晶晶近日曬出姊妹合照祝福，身穿比基尼的辣照因此曝光！

▲蕭亞軒生日，李晶晶曬合照慶生。（圖／翻攝自臉書／蕭亞軒、李晶晶）

照片中，蕭亞軒坐在泳池邊，上半身只穿黑色無綁帶比基尼，搭配亮金色長項鍊格子長巾蓋住下半身，大露雪白香肩和纖細美腿。她一手拿著眉筆、眼線筆，另一手拿著粉妝盤，專心地為李晶晶化妝，好友PO文：「Happy happy birthday to a special girl with a beautiful heart.（祝福一個有顆美麗的心的女孩生日快樂）超過20 years, 我還是不會化妝，謝謝妳always都照顧我！Love you to the moon and back.」

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▲李晶晶難得曬出蕭亞軒比基尼辣照。（圖／翻攝自臉書／李晶晶）

▲李晶晶透露蕭亞軒總會幫自己化妝，「謝謝妳always都照顧我！」（圖／翻攝自臉書／李晶晶）



李晶晶和蕭亞軒是超級閨蜜，曾陪好姊妹療情傷，常去大自然爬山散心。她出身豪門，一向給人光鮮亮麗的印象，原來私下化妝靠好友，兩人深厚交情溢於言表。

▲蕭亞軒和李晶晶感情非常好。（圖／翻攝自IG／蕭亞軒）

蕭亞軒大方公開小16歲男友黃皓，甜蜜貼臉4連拍告白：「愛就是需要我們在一起。」她同步在微博公開認愛喜訊，並tag男友帳號，男友轉發並回應「和你在一起。」閃瞎眾人，沒想到貼文發表後秒刪，一度再發文「我還不太會用微博」，隨後又秒刪，有網友推測，男友疑似是設定將發文隱藏了。