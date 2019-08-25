防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體BTS防彈少年團成員Jin的一個動作，竟引來泰勒絲（Taylor Swift）回應！有粉絲發現Jin的歌單裡面有放著泰勒絲的新專輯2首新歌，此舉動被小天后本尊發現後，感動留言「LOVE THEM SO MUCH（我好愛他們）」，在雙方粉絲Swiftie跟ARMY間瘋狂討論！

▲防彈Jin與泰勒絲的互動在雙方粉絲之間掀起話題。（圖／翻攝自BTS臉書、泰勒絲IG）

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一名Tumblr帳號為「jasminlovestaylorswift」的用戶，從帳號名稱可以看出是泰勒絲的鐵粉，她截圖音樂平台Spotify的畫面。圖片中被指是BTS Jin使用的Spotify個人帳號，裡面列了自己推薦的歌單，除了有BTS跟Halsey合作的《Boy With Luv》，還有2首來自泰勒絲新專輯《Lover》中的新歌《You Need to Calm Down》以及《ME!》。

▲泰勒絲本尊看到，驚喜回應：我好愛他們！。（圖／翻攝自泰勒絲tumblr）

Jin的歌單立馬被泰勒絲察覺，她用自己Tumblr官方帳號轉了「jasminlovestaylorswift」的截圖，並留言「LOVE THEM SO MUCH（我好愛他們）」，後面除了附上愛心符號，還有大哭的臉部表情圖，以及雙手合十的圖案，顯示又感動又感謝的心情。

▲泰勒絲和BTS去年在告示牌音樂獎合照。（圖／翻攝自推特）

泰勒絲《Lover》專輯8月23日才剛發行，Jin就將兩首新歌加入自己的歌單，兩組人其實在2018美國告示牌獎（Billboard Music Award）後台曾有合照互動，Jin的舉動讓Swiftie（泰勒絲粉絲）非常感動，也掀起了防彈粉絲ARMY的討論！