防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

記者吳孟庭/綜合報導

南韓偶像團體BTS防彈少年團成員Jin的一個動作,竟引來泰勒絲(Taylor Swift)回應!有粉絲發現Jin的歌單裡面有放著泰勒絲的新專輯2首新歌,此舉動被小天后本尊發現後,感動留言「LOVE THEM SO MUCH(我好愛他們)」,在雙方粉絲Swiftie跟ARMY間瘋狂討論!

▲防彈Jin與泰勒絲的互動在雙方粉絲之間掀起話題。(圖/翻攝自BTS臉書、泰勒絲IG)

一名Tumblr帳號為「jasminlovestaylorswift」的用戶,從帳號名稱可以看出是泰勒絲的鐵粉,她截圖音樂平台Spotify的畫面。圖片中被指是BTS Jin使用的Spotify個人帳號,裡面列了自己推薦的歌單,除了有BTS跟Halsey合作的《Boy With Luv》,還有2首來自泰勒絲新專輯《Lover》中的新歌《You Need to Calm Down》以及《ME!》。

▲泰勒絲本尊看到,驚喜回應:我好愛他們!。(圖/翻攝自泰勒絲tumblr)

Jin的歌單立馬被泰勒絲察覺,她用自己Tumblr官方帳號轉了「jasminlovestaylorswift」的截圖,並留言「LOVE THEM SO MUCH(我好愛他們)」,後面除了附上愛心符號,還有大哭的臉部表情圖,以及雙手合十的圖案,顯示又感動又感謝的心情。

▲泰勒絲和BTS去年在告示牌音樂獎合照。(圖/翻攝自推特)

泰勒絲《Lover》專輯8月23日才剛發行,Jin就將兩首新歌加入自己的歌單,兩組人其實在2018美國告示牌獎(Billboard Music Award)後台曾有合照互動,Jin的舉動讓Swiftie(泰勒絲粉絲)非常感動,也掀起了防彈粉絲ARMY的討論!