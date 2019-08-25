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真人版蘿莉！13歲日瑞混血兒Sakura「魅惑電眼+波浪長髮」美到窒息　暑假打工爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

日本最近出現一位混血女模爆紅，不僅擁有美艷臉蛋，加上166公分的高挑身材，最驚人的是年紀只有13歲，火速在時尚圈打開知名度！她的名字叫Sakura kirsch（暫譯：櫻克爾奇），也是繼出現「千年一遇美少女」橋本環奈後，又以「奇蹟的13歲」走紅，更被網友形容「真人版蘿莉」！

▲▼Sakura kirsch被日媒封為「奇蹟的13歲」。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲Sakura kirsch被日媒封為「奇蹟的13歲」。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

Sakura的父親是瑞士人，母親是日本人，小學時曾住在日本，因為父親工作的關係移居瑞士3年，正在念國中。她利用暑假到日本打工當模特兒，沒想到驚艷時尚圈，尤其是五官深邃獨具魅力，加上波浪長髮，完全不像13歲青少女，反而有小女人的氣質，淡妝清純，濃妝更散發艷麗風情，拍攝婚紗照宛若即將出嫁的新娘，美到日本網友驚呼「這可以叫女神」、「正統派美女的感覺」、「小櫻世界第一可愛」、「好像洋娃娃！」

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▲▼Sakura kirsch被日媒封為「奇蹟的13歲」。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲Sakura kirsch擁有日瑞混血顏值，在瑞士是個國中生。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲▼Sakura kirsch被日媒封為「奇蹟的13歲」。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲Sakura kirsch利用暑假到日本打工，沒想到爆紅時尚圈。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲▼Sakura kirsch 13歲拍婚紗時尚照，美到令網友窒息。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲▼Sakura kirsch 13歲拍婚紗時尚照，美到令網友窒息。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

由於Sakura年紀還小，開設IG由爸媽負責管理，被時尚活動「TGC teen 2019 Summer」選為走秀模特兒後，人氣再度往上飆升。雖然她在日本時尚圈爆紅，在瑞士則是中學生，並透露當地的女生穿著比較酷，很少穿裙子、戴耳環，「大家平常就穿破牛仔褲。」

▲▼Sakura kirsch被日媒封為「奇蹟的13歲」。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

▲Sakura kirsch私下淡妝，五官深邃宛若洋娃娃。（圖／翻攝自IG／Sakura kirsch）

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