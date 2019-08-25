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影／偷車只需要「1顆棒球」！男星實測⋯才花1秒撬開車門

記者洪文／綜合報導
 
驚悚懸疑電影《4x4危機四伏》由一樁偷車竊案發展出一連串失控情節，一開場，主角便以熟練技巧把停在路邊的車輛輕鬆撬開。為了寫實呈現，劇組為了「如何不破壞車輛侵入車內的方式」做了各項研究，甚至請教了「google大神」，從上千篇影片示範中一一嘗試，從最常見的「電線開鎖法」到看起來不可思議「馬桶吸盤開鎖法」都試了，最後選出能夠輕鬆秒開鎖的「棒球開鎖法」，僅花一秒就把門給打開，讓觀眾嘖嘖稱奇。

▲▼《4x4危機四伏》劇照。（圖／水元素文創提供）

▲《4x4危機四伏》劇照。（圖／水元素文創提供）
  
今年28歲的彼得藍贊尼，早從16歲起就展開演員生涯，他因參與阿根廷長壽劇《少年天使》一炮而紅，還被報紙票選為「最佳銀幕甜心」，並組成少男團體發行多張專輯，可說是演歌雙棲的偶像演員。近年他進軍大銀幕，首部電影《大犯罪家》不但就讓他入選威尼斯影展，更代表阿根廷角逐奧斯卡最佳外語片，另一部參與作品《天使怎麼了》也在去年角逐奧斯卡最佳外語片，並入選坎城影展一種注目單元，轉變形象更深獲肯定的他，可說是當今人氣實力兼具的小生代表，對於這次電影的演出，他表示：「希望能夠透過主角的遭遇，讓更多人甚至年輕世代更關心自己生活的環境。」

▲▼《4x4危機四伏》劇照。（圖／水元素文創提供）

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▲《4x4危機四伏》劇照。（圖／水元素文創提供）
  
《4x4危機四伏》描述一處平凡不過的鄰區街道上，有個男人輕鬆地侵入四輪驅動房車，大肆搜刮車內的值錢東西，但當他打算離開時，卻發現整台車的車門與車窗全都被反鎖，身經百戰的他，此刻卻深陷牢不可攻的密室裡，然而這時，車內通話突然響起，「你好，歡迎上車！」男子這才發現自己掉入了車主所設下的陷阱，他要如何全身而退呢？導演希望透過影片傳達關於群眾暴力、人性的執著與貪婪，都是期待開啟觀眾對話的鑰匙，希望能夠影響並感染到整個年輕世代。

《4x4危機四伏》將於9月12日在台上映。

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4x4危機四伏, 偷車

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