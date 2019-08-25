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「怪物新人」ITZY刷新紀錄！　18天內霸氣奪12冠

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「怪物新人」ITZY頂著師姐TWICE的光環出道，5位成員兼具唱跳實力，在樂壇闖出一片天，出道曲《DALLA DALLA》創下9冠王的成績，她們相隔5個月帶著《ICY》回歸，截至25日一共拿下12冠。

▲▼ 「怪物新人」ITZY截至12日拿下12冠。（圖／翻攝自ITZY臉書）

▲「怪物新人」ITZY截至25日拿下12冠。（圖／翻攝自ITZY臉書）

ITZY與師姐TWICE風格截然不同，舞台上有著GirlCrush的霸氣一面，成員私下個性卻天真又可愛，反差萌迷倒大批粉絲。她們8月帶著新歌《ICY》回歸，7日首先在《Show Champion》拿下該曲的第一個一位，接著連續在《音樂銀行》、《M Countdown》、《Show! 音樂中心》佔據音樂節目一位寶座，25日則是在《人氣歌謠》拿下第12個一位，18天內成為12冠王。

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▲▼ 「怪物新人」ITZY刷新紀錄！拿下12冠王！（圖／翻攝自ITZY臉書）

▲ITZY打破自身紀錄。（圖／翻攝自ITZY臉書）

彩領乖巧地向社長致謝「謝謝給我們好歌的朴軫永PD，以及為了我們總是費盡心思的工作人員們，我們會成為努力的ITZY。」對於粉絲無私付出的應援，她們貼心喊話「我們的MIDZY（粉絲名）讓這次《ICY》回歸活動變得更耀眼，謝謝。」拿下12冠王，刷新自身記錄，一躍成為2019年出道女團中最強勁的對手。

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