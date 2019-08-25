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邕聖祐背後才被撒麵粉　先幫金香起「暖心小舉動」曝光

記者吳孟庭／綜合報導

由邕聖祐、金香起主演的韓劇《18歲的瞬間》，兩人和同學一起參加校外教學旅行，因為真心話大冒險遊戲，金香起沒回答必須接受懲罰，邕聖祐衝上前護花的畫面才剛播出。拍攝花絮曝光，他一拍完就體貼幫女方頭上的紙屑撥開，小舉動讓粉絲誇讚超暖！

▲邕聖祐私下超暖！背後才被撒麵粉　先幫金香起小舉動曝光。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐拍攝幫金香起擋麵粉的一幕。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

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《18歲的瞬間》正熱播至第10集，參加校外教學旅行不但玩團康遊戲，全班還一起玩真心話大冒險。金香起飾演的俞秀彬被問到是否還喜歡著邕聖祐飾演的崔俊宇，她一時答不出來，必須接受懲罰，一名同學在她頭上刺破氣球，爆出麵粉前，崔俊宇一個箭步衝上幫她擋下，此舉讓粉絲看了都心動了！

▲邕聖祐私下超暖！背後才被撒麵粉　先幫金香起小舉動曝光。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐不顧被撒麵粉，先幫金香起撥紙屑。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

最新拍攝花絮也釋出，邕聖祐與眾同學一起排練畫面，他作勢要打趴刺破氣球的同學給對方一拳，讓其他小演員們都笑開懷，可說是片場氣氛製造機。正式拍攝後直到導演喊卡，他不顧自己背後都是麵粉，卻先將灑落在金香起頭上的紙屑撥開，私底下暖男無誤。

▲邕聖祐私下超暖！背後才被撒麵粉　先幫金香起小舉動曝光。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲其他演員幫邕聖祐拍掉麵粉。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

倒是在劇中飾演和他不對盤的演員申承浩（飾演馬輝英）、李承民（飾演李其太），還有好友文彬等人在一喊卡後就紛紛走上前，幫邕聖祐把麵粉都拍掉，比起劇裡面的針鋒相對，從幕後花絮可看出演員私下感情都很和樂。《18歲的瞬間》目前正於friday影音播出中。

▼邕聖祐、金香起拍攝花絮曝光。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

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18歲的瞬間, 邕聖祐, 金香起, 日韓風

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