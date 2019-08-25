記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《101忠狗》（官方暫譯，Cruella）在「迪士尼D23博覽會」釋出首張劇照，女主角艾瑪史東（Emma Stone）完美神複製《101忠狗》反派庫伊拉的「黑白雙色」招牌髮型，穿著一身黑色皮衣，霸氣牽著3隻大麥町，與過去甜美的形象完全相同，網友直呼：「認不出來！」

▲艾瑪史東在迪士尼真人電影《101忠狗》重新詮釋庫伊拉。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自網路）



《101忠狗》是迪士尼在《黑魔女：沈睡魔咒》之後，第2次將經典反派角色搬上大銀幕，艾瑪史東將重新詮釋《101忠狗》反派庫伊拉。這個角色在1961年動畫版由貝蒂露蓋森（Betty Lou Gerson）配音，尤其1996年真人電影《101真狗》則由金球獎影后葛倫克蘿絲（Glenn Close）演出，深植人心。

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▲艾瑪史東在迪士尼真人電影《101忠狗》重新詮釋庫伊拉。（圖／翻攝自迪士尼影業Facebook）



《101忠狗》由《老娘叫譚雅》導演克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）執導、《真寵》編劇東尼麥奈馬拉（Tony McNamara）撰寫劇本，卡司包括艾瑪史東、艾瑪湯普森（Emma Thompson）、《老娘叫譚雅》保羅沃爾特豪澤爾（Paul Walter Hauser）、《冰與火之歌：權力遊戲》喬爾弗萊（Joel Fry）共同演出。

《101忠狗》預計2021年5月28日於北美上映。